- CSM Ploiești – CSO Voluntari, ora 19:30, Sala Olimpia Bogdan Chitic Doua victorii consecutive, cu ABC Athletic Constanța, pe teren propriu, și CSM Mediaș, dupa prelungiri, in Ardeal, au reașezat trupa antrenata de Catalin Burlacu și Ionuț Ivan in ecuația pentru ocuparea unui loc intre primele patru,…

- CSM Mediaș – CSM Ploiești, maine, ora 17:00 Bogdan Chitic Succesul obținut, saptamana trecuta, cu ABC Athletic Constanța, le-a oferit ploieștenilor un plus de incredere in lupta pentru primele patru poziții ale fazei semifinale, in Liga 1, dar și obligația unui parcurs de regularitate, in etapele ce…

- Bogdan Chitic Baschetbaliștii de la CSM Ploiești vor avea de recuperat un deficit de cel puțin un punct, in returul fazei semifinale din Liga 1, pentru a incheia intre primele patru formații și, implicit, a se califica la turneul de promovare in Liga Naționala. Dintre cele opt echipe ajunse in faza…

- CN „Aurel Vlaicu” – CSM Ploiești 107-104 (41-45) Bogdan Chitic Scorul pe sferturi: 23-17, 18-28, 26-37, 40-22. CSM Ploiești: Burlacu (40 puncte, 5×3), Melnic (28), Santana (13, 3×3), Craciun (8), Topologeanu (8), Dogaru (4), Ad. Tudor (3), C. Dumitru, Carabulea, Arteni, Vrabie. Antrenori: Catalin Burlacu…

- Luni, 12 februarie 2018, la ora 19.00, in sala Olimpia, se va consemna primul angajament al meciului din etapa a IV-a a turului fazei semifinalei a campionatului Ligii 1 de baschet masculin, dintre CSM Ploiești și CS Cuza Sport Braila. O intrecere in care gazdele au acumulat, de la start, același numar…

- Bogdan Chitic Dupa desfașurarea primelor trei etape din faza semifinala a Ligii 1 la baschet masculin, nu mai puțin de patru formații impart prima poziție a clasamentului. CSU Știința București, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CSM Sighetu Marmației și CSM Ploiești au fiecare un bilanț de…

- CSM Ploiești – CSM Mediaș, ora 17:00, Sala „Olimpia” Bogdan Chitic Invinși in etapa inaugurala a fazei semifinale, in urma cu o saptamana, la Constanța, baschetbaliștii de la CSM Ploiești sunt pregatiți sa lase o prima impresie pozitiva in 2018, in aceasta seara, impotriva unei formații care se confrunta…

- ABC Athletic Constanta – CSM Ploiești, maine, ora 15:00 Bogdan Chitic Dupa o pauza de iarna care a produs destule permutari in tabara ploieșteana, formația de baschet seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești iși va incepe, maine dupa-amiaza, incursiunea in faza semifinala a Ligii 1. Catalin Burlacu…