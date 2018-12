"Saptamana viitoare Legea pensiilor va fi introdusa in sedinta de Birou Permanent pe ordinea de zi, sa fie ceruta pentru dezbatere pe ordinea de zi mai in fata si aprobata de Parlament. Dupa cum am demonstrat de cand am venit la guvernare, imi aduc aminte ca nu a contat ca a fost sambata, duminica sau chiar am venit si din vacanta parlamentara atunci cand am avut de implementat ceva. Cu siguranta, se va transforma in lege, va fi votata si va inaintata catre promulgare la domnul presedinte. Se va intampla exact ce am promis in Programul de Guvernare, cu majorarea punctului de pensie, la 1.265 de…