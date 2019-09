UDMR nu s-a dezis niciodata de cuvantul dat in ultimii 30 de ani si, prin urmare, parlamentarii Uniunii vor vota in bloc motiunea de cenzura, declara la RFI liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, care spera ca PNL sa coordoneze cat mai bine perioada post-motiune, sa reuseasca sa construiasca un Guvern, fara ambitii foarte mari care sa se focalizeze pe o guvernare optima pentru un an de zile.