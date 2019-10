"Dan Barna reprezinta un amalgam de forte care s-au intalnit in USR. El, pentru noi, este un om indescifrabil, pentru ca mesajul lui nu are continut, in afara unor mesaje de stereotip. Dan Barna poate, insa, sa ne sperie. Ma uit, de exemplu, la programul lui politic si unul dintre elemente este urmatorul: 'vreau sa am un om care sa coordoneze serviciile secrete din Romania'. Asta apare in programul scris.

Nicaieri, la niciun presedinte din lume nu am vazut tupeul acesta. Adica tanar, tanar, dar chiar in halul acesta? Mai ales cand stii foarte bine ca Serviciile Secrete se coordoneaza…