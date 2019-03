Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF desfașoara, din 12 februarie, o inspecție fiscala la o banca, care are ca obiect impozitul pe profit datorat in perioada 2013 – 2017, se arata intr-un raspuns al Fiscului adresat MEDIAFAX.Banca a fost avizata in data…

- Se pregatește mare schimbare la conducerea vamilor. Un apropiat al consilierului guvernamental Darius Valcov va fi numit șef al Direcției Vamilor de catre președintele ANAF, Mihaela Triculescu.Potrivit informațiilor Profit.ro, Daniel Costinel Nache, in trecut, auditor la Direcția de Sanatate…

- Avocatul Marius Stancescu si fostul sef al Directiei de Sanatate Publica Olt Andrei Iordache au fost numiti de noul presedinte al ANAF, Mihaela Triculescu, in postul de consilier, respectiv sef de cabinet, potrivit informatiilor Profit.ro, confirmate de cei doi. Iordache este un apropiat al noii…

- Potrivit Adevarul, Iordache a intrat in politica la inceputul anilor 2000, alegand PNL, iar in campania pentru alegerile locale, intr-una din actiunile sale electorale, ii flutura, in cadrul unei conferinte de presa, lui Darius Valcov (la acel moment seful PDL Olt) o pereche de catuse, amenintand ca…

- Noua sefa a Fiscului, Mihaela Triculescu, l-a numit sef de cabinet de Andrei Iordache, omul care a prezentat-o lui Darius Valcov. Iordache era anterior director interimar al DSP Olt si a avut in trecut probleme cu legea. De asemenea, consilier a fost pus si un fost consilier ANAF, condamnat.

- Valcov a declarat ca știe ”mulți oameni” care au ramas fara banii din conturi, ”mancați” de comisioane. ”Sunt atat de mulți oameni care au bani in cont și au ramas fara iei, pentru ca i-au mancat comisioanele, nu altcineva, sa nu credeți ca au disparut... Au lasat 500 de dolari și dupa 10 de ani s-au…

- Numirea lui Pirvulescu vine la doar cateva zile dupa ce și președintele ANAF, Ionuț Mișa, a fost schimbat cu Mihaela Triculescu, o apropiata a lui Darius Valcov, consilierul premierului pe probleme economice, scrie g4media.ro.

- Mihaela Triculescu este specialist in insolventa, fost director adjunct in Centrul Regional pentru Formarea Profesionala a Adultilor Dolj, este luata in calcul la acest moment ca inlocuitor, mentioneaza Profit.ro. Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat joi ca a inaintat premierului propunerea…