- Numit și țara de “sub pamant”, taramul peșterilor din județul Alba poate reprezenta un adevarat punct de atracție pentru orice turist ajuns in zona și mai ales pentru cei pasionați de speologie. Cascade de zeci de metri inalțime, sali ornamentate cu stalagmite, cele mai mari colonii de lilieci de pe…

- Fotbalistul lui FC Viitorul, Bogdan Tiru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia lui sa intalneasca echipe accesibile in preliminariile Europa League astfel incat sa reuseasca sa

- Realitate virtuala, roboți, video gaming și tehnologii spectaculoase. De la e-health, la blockchain și impactul social media in democrație sau comerț: iata agenda finala iCEE.fest: UPGRADE 100, festivalul care transforma zilele acestea Bucureștiul in Capitala Europeana a Internetului și Tehnologiei.…

- Proiectul "Black Sea Bike ndash; Diversification of the tourism services in Constanta Balchik cross border region by bike ndash; BSB " urmareste utilizarea bicicletei ca o alternativa la alte mijloace de transport poluante, o alternativa ecologica pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon.Orice…

- Zgomot de motoare, trasee dificile si multa adrenalina, asa a fost la data de 11 și 12 mai 2019 pe teritoriul comunei Țareuca din raionul Rezina unde s-a desfașurat Campionatul Național Off-Road, etapa a II-a, in raionul Rezina un eveniment non- precedent care a fost organizat de

- Cascada Pisoaia si Dealul cu Melci, doua rezervatii din comuna Vidra, Muntii Apuseni, foarte aproape una de cealalta sunt atractii turistice cautate mai ales in sezonul cald. Cum arata cele doua, aflam de la un turist are a trecut recent prin zona și ne-a scris pe adresa redacției. Locul pare neingrijit,…

- Fanii lui Manchester City au umplut pana la refuz Etihad Stadium și au creat o atmosfera fanastica pentru a-i susține pe favoriți in drumul spre semifinalele Champions League. Cei peste 50.000 de fani au contribuit la o scenografie spectaculoasa, pe tot stadionul, cu ajutorul unor stegulețe in culorile…

- Apa unui lac dintr-un parc din orașul Melbourne, in Australia, s-a colorat natural in roz și a transformat locul intr-o destinație turistica de succes pentru cei care vor sa suprinda o fotografie spectaculoasa, scrie BBC News, citeaza digi24.ro.