- Un șofer din California ar fi fost surprins dormind-dus la volanul unei mașini Tesla Model 3 autonoma. Cel puțin așa se înțelege dintr-o filmare postata de un barbat din Florida pe contul personal de Twitter.Seth Blake a spus ca a rulat pe lânga barbatul care dormea la volan și l-a…

- Legenda fotbalului italian, Alessandro Del Piero, a devenit patronul unui club de fotbal din Statele Unite ale Americii. Italianul in varsta de 44 de ani a anuntat pe site-ul sau ca investeste in formatia LA 10 FC.Aceasta a promovat deja in liga a treia din SUA.

- INNA, cea mai cunoscuta cantareata din Romania pe plan international, a fost invitata ieri la brunch-ul ROC NATION, casa de discuri care o reprezinta in Statele Unite, eveniment care a avut loc in Los Angeles.

- La doar 31 de ani, Lucian Silviu Tudor este managerul companiei Global Dining Inc., o rețea japoneza de restaurante din California care include și un local de lux din West Hollywood, orașul in care locuiesc numeroase vedete americane. Cand și-a inceput cariera in domeniul culinar, tanarul din Braila…

- Aflat in concediu in Statele Unite ale Americii, Oleksandr Șovkovski, fostul portar al lui Dinamo Kiev și al echipei naționale a Ucrainei, a oferit o mostra de virtuozitate intr-un poligon indoor de tir Ajuns la 44 de ani, pe care i-a implinit chiar pe 2 ianuarie, Șovkovski a ajuns, alaturi de partenera…

- Sfarsit tragic pentru mai multi copii care se indreptau catre Disney World, in Statele Unite. Duba in care micutii se aflau a fost implicata intr-un accident violent cu doua tiruri si un alt automobil pe o autostrada din Florida.

- Actrita americana Sondra Locke, nominalizata la Oscar si Globul de Aur, fosta partenera de viata a actorului Clint Eastwood, a murit la varsta de 74 de ani, a anuntat in noaptea de joi spre vineri presa din Statele Unite, citata de AFP. Artista a murit pe 3 noiembrie in California, potrivit…