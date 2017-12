Stiri pe aceeasi tema

- Turistii care vor vizita Dubaiul anul viitor vor fi pusi intr-o rama de aur. Este vorba despre un zgarie nori care va fi inaugurat de Revelion si care seamana foarte bine cu o rama de tablou.

- Surpriza de proporții pentru turiștii care și-au petrecut Craciunul in stațiunea montana La Mongie, din Munții Pirinei. Soții Macron au schiat, cot la cot, cu ei! De Craciun, au mers la schi Anul acesta, de Craciun, președintele francez Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte Macron, au ales stațiunea…

- Sculptura a doi tineri indragostiți poate fi admirata in parcul Valea Morilor din Capitala. Lucrarea turnata in bronz și reprezinta chipul unuia din autori și al iubitei sale, care se plimba pe skateboard, fiind insotiti de un caine.

- O pensiune din orasul Patarlagele a fost cuprinsa de flacari sambata seara, mai multi turisti fiind evacuati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau.

- DESCOPERIRE TERIFIANTA: Sase cadavre spanzurate de poduri si un mesaj au ingrozit tara inainte de Craciun Sase cadavre au fost gasite spanzurate de capete de poduri in Baja California Sur, un stat turistic din nord-vestul Mexicului. Aceasta opera terifianta are legatura cu mafia mexicana care castiga…

- Sase cadavre spanzurate de poduri au fost descoperite miercuri in Baja California Sur, un fapt fara precedent in acest stat turistic din nord-vestul Mexicului, in care crima organizata a castigat teren, transmite AFP, conform agerpres.ro . Corpurile au fost descoperite miercuri dimineata pe drumurile…

- Numarul mortilor se ridica la 11, in majoritatea lor acestia fiind turisti straini. "Un autobuz turistic a parasit drumul intre El Cafetal și Mahahual. Deplangem moartea a 11 persoane", se arata intr-un comunicat al autoritatilor statului Quintana Roo. Ziarele mexicane relateaza ca majoritatea…

- Acest bilant face din 2017 anul cel mai putin mortal in 14 ani pentru jurnalistii profesionisti, noteaza ONG-ul cu sediul la Paris. Iar acest lucru se datoreaza unei protectii mai bune a reporterilor, dar si faptului ca tarile periculoase "se golesc de jurnalisti".Dintre cei 65 de jurnalisti…

- O corabie in miniaturAƒ realizatAƒ din carton. Un tablou al unei moschei la malul marii, altul al unei Statui a LibertAƒAii ameninAAƒtoare. Toate au fost realizate la Guantanamo AYi sunt prezentate in cadrul unei expoziAii inedite, deschise in aceste zile la New York, informeazAƒ AFP. Institutul de…

- Revolutia din decembrie 1989 de la Timisoara reprezinta un moment important al istoriei acestui oras - Capitala Europeana a Culturii 2021, astfel ca istorici si oameni de cultura au intocmit un traseu turistic tematic ''pe urmele Revolutiei'', pentru vizitatorii care vor veni aici. ''Cand merg in SUA…

- Riscul producerii avalanselor la altitudini mari, in intreaga zona montana, este mare si se va mentine la acest nivel si in zilele urmatoare, anunta Salvamont Romania. Turistii care vor sa practice sporturi de iarna in afara statiunilor turistice sunt sfatuiti sa se informeze temeinic cu privire…

- Vacante de 9,4 milioane euro de 1 Decembrie. Clujul, destinatie preferata de city break Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a…

- Este vorba despre o actiune organizata de Teatrul Tudor Vianu la sfarsitul saptamanii viitoare, mai exact sambata, 9 decembrie, cand copiii din Giurgiu sunt asteptati pe platoul din fata teatrului sa impodobeasca bradul de Craciun, iar de la actiune nu va lipsi Mos Craciun. Pana atunci, insa, continua…

- Din calculele FPTR, cheltuiala medie pentru cazare si mesele incluse a turistilor romani care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 350 de lei pe sejur, in crestere cu 5% fata de anul trecut. Cheltuielile suplimentare, cu drumul si distractia, au fost in medie, de 300 lei pe sejur,…

- Un instrument de prognoza dezvaluie care orașe vor fi afectate pe masura ce diferite porțiuni ale suprafețelor înghețate se topesc. “Pe masura ce orașele și țarile încearca sa construiasca planuri pentru atenuarea inundațiilor, ele trebuie sa priveasca circa 100 de ani…

- In toiul distracției, cand toți turiștii dansau și sareau pe podeaua clubului, la ora 2 și jumatate, aceasta s-a prabușit in gol, cu tot cu petrecareți. Oamenii s-au trezit sub daramaturi in subsolul clubului și au inceput strigatele disperate dupa ajutor. Mai multe de 20 de persoane au fost…

- Inedita criza politica prin care trece Germania in urma esecului cancelarului Angela Merkel de a forma o noua coalitie guvernamentala poate fi explicata si prin cateva concepte enuntate miercuri intr-un articol publicat de editia electronica a cotidianului El Pais. Jamaica - O fotografie modificata…

- Turiștii prezenți marți in cel mai mare muzeu in aer liber din Romania, Muzeul ASTRA din Padurea Dumbrava, au avut ocazia sa serveasca o supa de pește la ceaun, facuta dupa o rețeta tradiționala chiar de lipovenii de la Mila 23 din Delta Dunarii. Este pentru prima data când într-un…

- Tara noastra se bucura de popularitate printre turistii din mai multe tari, in topul fiind statele vecine, Romania si Ucraina. Cei mai multi turisti care ne viziteaza prefera vinul moldovenesc, arhitectura Capitalei, dar si peisajele naturale.

- Un muzeu din Missouri, Statele Unite, a facut o descoperire inedita in timp ce studia la microscop un tablou de Vincent Van Gogh: o lacusta prinsa timp de 128 de ani in panza tabloului, aproape de coltul din stanga jos, informeaza AFP. Mary Schafer, directoarea muzeului de arta Nelson-Atkins din Kansas…

- Ghimpu iși invinge frica și ii da replica lui Plahotniuc in declarațiilor de ieri. Liderul PL spune ca liberalii și socialiștii nu au nicio majoritate in Consiliul Municipal Chișinau, pentru ca primaria este condusa de la GBC.

- Fosta realizatoare MTV aleasa primar intr-o comuna din județul Arad a lansat o campanie inedita de promovare a zonei, astfel ca invita turiștii sa-și petreaca mini-vacanța de 1 Decembrie in casele localnicilor și sa manance preparate tradiționale. Primarul comunei Petriș, Irina Onescu, a lansat, ieri,…

- Un preot din Botosani si sotia acestuia sunt initiatorii unui proiect inedit. Acestia au cerut Primariei sa amenajeze o trecere de pietoni decorata cu motive folclorice. Schita modelelor este realizata de preot. Administratia locala a fost de acord cu aceasta idee iar trecerea de pietoni folclorica…

- Liderul unui cartel mexican a fost asasinat pe masa de operație in timpul unei intervenții chirurgicale estetice pentru schimbarea fizionomiei și ștergerea amprentelor, au anunțat autoritațile din Puebla, un stat din centrul Mexicului, informeaza AFP.

- Turiștii vor putea manca in satele romanești, de la anul, bucate tradiționale gatite "ca la mama acasa", dupa inființarea Punctelor Gastronomice Locale Familiale (PGLF), un proiect inițiat de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) cu scopul de a ajuta la dezvoltarea…

- Evenimentul „Ziua Pietrei”, aflat la prima editie și care va avea loc duminica, 5 noiembrie, iși propune sa infațișeze publicului valorile naturale din vecinatatea comunei Racos si anume Coloanele de Bazalt, Lacul de Smarald si Cariera de Scorie (Vulcanul Stins), impactul exploatarii pietrei asupra…

- Turistii care vin cu milioanele, an de an, la Barcelona, sunt optimisti. Multi cred ca actuala criza va fi depasita, iar Catalonia va ramane parte a Spaniei. Iar refugiații spera sa nu se schimbe politica de imigratie.

- Deputatul PSD, Mihai Weber, a depus la Senat o initiativa legislativa prin care vrea sa modifice viteza maxima de circulatie pe drumurile nationale, in interiorul localitatilor, de la 50 de km/h la 60 de km/h, exceptand orasele si municipiile. In expunerea de motive, deputatul sustine…

- Aeronava Blue Air care trebuia sa-i aduca pe cei 180 de turisti romani in Romania era programata sa decoleze la ora locala 13.25 (14.25 ora Romaniei). Romanii au fost urcati in avion si tinuti acolo patru ore, dupa care au fost dusi inapoi in aeroport.”Si acum (20.30 ora Romaniei…

- Ediția de azi pregatește și o petrecere in platoul de la ”Chefi la cuțtie”, organizata de juratul care va pierde jocul la masa de poker. In stil romanesc, cel care se va ocupa de detaliile bairamului va trebui sa se asigure ca muzica, luminile colorate și aperitivele reci vor fi demne de ,,un chef la…

- „Ne-am pus de acord, intr-un termen rezonabil, toate agentiile de turism vor trebui sa aiba obiect unic de activitate si nu vor mai putea avea alte obiecte de activitate, pentru ca lucreaza cu banii cetatenilor si nu lucreaza cu banii companiilor in mod direct si bineinteles sa se faca o auditare anuala…

- Comportamentul balenelor depinde de marimea creierului. Un studiu realizat in randul a 90 de specii de cetacee, publicat in revista Nature Ecology&Evolution, releva faptul ca exemplarele cu creiere mai mari sunt caracterizate de o mai mare complexitate in structurile sociale și comportament, balena…

- Falimentul Omnia Turism a scos la iveala o serie de probleme care sunt de-o veșnicie in turism, dar pe care nimeni nu știe sau nu vrea sa le rezolve. Prima este cea a early booking-urilor și a culturii turismului la romani. Goana dupa chilipiruri a turiștilor romani ii coste de obicei nu numai ope…

- Sinuciderea patronului Omnia Turism a generat un val de probleme pentru clienții agenției, aflați in vacanțe in strainatate. 80 de turiști romani au ramas blocați peste hotare, fiind aduși in țara in urma unui efort comun derulat de Ministerul Turismului, Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT),…

- Procurorul general al Mexicului, Raul Cervantes, nominalizat la conducerea noului Parchet Anticoruptie, aflat in plina polemica dupa ce un ONG a dezvaluit ca-si tine bolidul la o adresa fantoma, si-a anuntat demisia. ”Pentru a nu bloca legile urgente de care are nevoie Mexicul, am decis sa trimit presedintelui…

- „Mir, tamaie, iconite avem". Asa te intampina micii comercianti de cum te asezi la coada. Circula printre pelerini, se inghesuie cu sacosele sau bratele pline cu flori si busuioc. Datorita lor, a comerciantilor, asteptarea nu mai pare insa atat de lunga. O parte isi feresc portofelele, dar cei mai multi…

- Turiștii și bistrițenii sunt puși in pericol de o lipsa crasa de coordonare și comunicare. Primaria Bistrița ii trimite la plimbare pe trasee turistice care, culmea!, se suprapun cu domenii de vanatoare. Un grup de bistrițeni s-au plimbat marți prin padure in bataia puștii.

- Este vorba despre aeroportul ”Punta Cana International” din Republica Dominicana. Oferta inedita implica faptul ca pasagerii vor putea astepta avionul, intr-o piscina panoramica, cu vedere la pista, aflata la doar cativa metri de aeronavele care tocmai au aterizat sau se

- Vulcanul Popocatepetl a erupt duminica, generand un nor de fum și abur cu o inalțime de doi kilometri, potrivit autoritaților, informeaza Xinhua. Erupția, inregistrata la 09:04 ora locala (14:04 GMT), a fost cea de-a patra in decurs de 24 de ore, potrivit Centrului Național pentru Prevenirea Dezastrelor…

- Aproape trei miliarde de lei au cheltuit turistii straini in tara noastra, in prima jumatate a anului, pe cazare, cumparaturi si in cazinouri. Cei peste un milion doua sute de mii de turisti straini din prima parte a anului au cheluit 2,2 miliarde de lei pentru cazare si au lasat aproape o jumatate…

- Perla Banatului, Baile Herculane, ar putea fi readusa la viata! Un grup de arhitecti munceste deja pentru asta. Acești oameni au si un plan pentru a salva Baile Neptun, una dintre cele mai vechi stațiuni din Eu...

- Mai multi turisti se plimba cu gondola la Venetia, dar în loc sa admire privelistea se uita doar în telefoanele mobile. Momentula fost surprins în imagini video și a provocat valuri de comentarii pe retelele de socializare, potrivit repubblica.it. „O plimbare…

- De la ora 18.00, instrumentistii din cadrul Orchestrei Simfonice si artistii Corului „Gavriil Musicescu" vor pune in scena un regal al muzicii. Si nu oricum, ci printr-un concert vocal-simfonic care va incanta publicul cu muzica unor colosi ai scenei muzicale din anii 60-80. Concertul „Thank you for…

- Primul ghid virtual de vizitare a unui muzeu din Romania, realizat cu ajutorul ochelarilor virtuali a fost lansat, vineri, la Muzeul Casa Muresenilor din Brasov. Odata ce isi pun ochelarii, vizitatorii intra in alta realitate, in care intalnesc personaje istorice. Expozitia temporara a Muzeului Muresenilor…