- Jucatorul francez de tenis Gael Monfils, locul 12 in clasamentul international, favorit nr. 3, a fost eliminat vineri in sferturile de finala ale turneului ATP de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 931.335 dolari, dupa ce a pierdut in doua seturi, 7-5, 6-4, in fata favoritului nr. 8, spaniolul…

- ​Jucatorul britanic de tenis Andy Murray, fost lider mondial, în prezent pe locul 413 în ierarhia internationala, a fost eliminat în optimile de finala ale turneului ATP de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 931.335 dolari, dupa ce a pierdut în trei seturi, 4-6, 6-2,…

- In urma cu 120 de milioane de ani, un continent care se numea Adria cea mare a alunecat sub Europa. Pe alocuri, acesta se afla chiar la o adancime de 1.500 de kilometri. Insa parti din el se gasesc si la suprafata, fiind vorba despre munti. Alpii sunt un astfel de exemplu. Adria cea mare se…

- Baschetbalistii Patrick Richard si Rares Uta sunt noii jucatori ai formatiei U B Cluj, care a mai anuntat pana acum alte trei transferuri, anunța news.ro.Richard (fundas, 1.93 metri) a cochetat cu NBA, dar nu a fost draftat in 2021, evoluand peste Ocean doar in NBA Summer League, la Detroit…

- WTA a ales cea mai frumoasa lovitura reușita miercuri la BRD Bucharest Open, iar autoarea este Irina Begu. În meciul din optimi cu Kaja Juvan (Slovenia, 111 WTA), românca s-a aparat excelent în fața smash-ului adversarei, a trecut în atac și a închis punctul de lânga…

- Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care are loc pe circuitul de la Silverstone, va ramâne pe calendarul competitional si în perioada 2020-2024, au anuntat miercuri organizatorii în cadrul unei conferinte de presa, scrie AFP, citata de Agerpres.Anuntul a fost facut în…

- Proiectul de amnistie si restructurare a datoriilor fiscale poate starni controverse, insa este important sa observam situatia de ansamblu din Romania. La finalul anului 2018 existau datorii fiscale restante de aproximativ 30 mld lei. Dintre acestea, doar aproximativ 0,5 mld lei…

- Eurostat: Rata de ocupare a forței de munca pentru absolvenții din invațamantul terțiar in varsta de 20-34 ani este de 85,5%. In UE, cele mai ridicate rate ale ocuparii forței de munca: ・ Malta (96,7%) ・ Olanda (94,8%) ・ Germania (94,3%) ・ Luxemburg (94,0%) In timp ce cel mai mic: ・ Spania (77,9%) ・…