- Nick Kyrgios (24 de ani, 44 ATP) face spectacol la absolut fiecare apariție din circuitul masculin. Australianul a reușit un punct de pe alta planeta in meciul din sferturile de finala de la Washington cu Norbert Gombos (28 de ani, 137 ATP), caștigat cu 6-3, 6-3. In setul secund al meciului, la scorul…

- Tenismanul belgian David Goffin, cap de serie numarul 7 la turneul ATP de la Washington, dotat cu premii in valoare de 1.895.290 dolari, a fost invins miercuri in meciul de debut la aceasta competitie, cu 6 -7 (7/5), 6-2, 7-6 (7/5), de japonezul Yoshihito Nishioka, dupa doua ore si 44 minute de joc.…

- Momente dramatice pe Arena Naționala! Antrenorului dinamovist Eugen Neagoe i s-a facut rau și a avut nevoie de intervenția medicilor. Tehnicianul a fost urcat în ambulanța și a fost transportat la spital. Meciul a fost întrerupt aproximativ 15 minute.

- Dinamo și Craiova vor avea un inamic comun in aceasta seara, de la ora 21:00: gazonul de pe Arena Naționala. Meciul se joaca duminica, de la ora 21:00 și e liveTEXT pe GSP.ro. Deși la evenimentul dedicat Simonei Halep, de miercuri, gazonul parea in condiții decente, in ziua partidei dintre Dinamo și…

- Momente tensionate la Giurgiu. Și pe teren, și in afara lui.Astra a fost la un pas sa debuteze in noul sezon cu o infrangere. Botoșani a condus... The post Video exclusiv! Imagini incredibile! Dan Alexa, lovit de Anamaria Prodan! appeared first on Renasterea banateana .

- Nu mai este pentru nimeni un secret ca Nick este baiatul rau al circuitului ATP, derapajele sale fiind multiple. Dupa ce l-a atacat pe Nadal la începutul anului dupa victoria de la Acapulco, Kyrgios face noi afirmații despre Rafa: "Nu cred ca am putea sa mergem sa bem o bere împreuna".S-a…

- Imediat dupa meciul in care Simona Halep a fost eliminata, australianul Nick Kyrgios, "copilul teribil" al tenisului mondial, s-a autoeliminat in turul doi la Mastersul de la Roma, dupa ce a abandonat meciul cu norvegianul Casper Ruud, la scorul de 6-3, 6-7(5), 2-1.In setul trei, dupa un punct…