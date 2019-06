Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam in partea sezonului de tenis dedicata jocului pe iarba, suprafața pe care jucatorul de invins este Roger Federer. Elvețianul deține majoritatea recordurilor, turneele de la Halle și Wimbledon fiind unele pentru marele campion nascut la Basel. Intra in material pentru a vedea dinamica loviturii…

- Dominic Thiem (25 de ani, 5 ATP) s-a calificat in semifinalele turneului de la Madrid dupa victoria electrizanta reușita in fața lui Roger Federer (37 de ani, 3 ATP), scor 3-6, 7-6 (11), 6-4, dupa doua ore și 12 minute de joc stelar. Austriacul a salvat doua mingi de meci și a izbutit a doua vicotrie…

- ​Dupa ce în ultimele sezoane a preferat sa <sara> peste perioada de zgura din calendarul competițional, Roger Federer s-a întors pe "terre battue" cu ocazia sezonului 2019. Elvețianul a putut fi vazut la treaba în Caja Magica, în tribunele impunatoarei arene madrilene…

- Marele campion elvetian Roger Federer a mai doborat un record in aceasta saptamana, devenind jucatorul care a stat cel mai mult in top 10 ATP, cu un total 1.020 de saptamani. Pana acum, recordul era detinut de americanul Andre Agassi, ...

- Magnații imobiliari din Berlin ar putea fi in curand obligati sa detina cel mult trei mii de apartamente, iar restul sa le vanda. In asa mod, germanii, care in mare parte sunt chiriași, vor avea posibilitatea sa-si cumpere propriile case.

- Vremea calda a scos timișorenii afara din case, in natura, ceea ce a dus la apariția primelor cazuri de ințepaturi de capușe. ”Pe parcursul a doua saptamani ... The post Sezonul capușelor, la debut appeared first on Renasterea banateana .

- Revista germana Der Spiegel a obtinut în instanta dreptul de a difuza informatii despre delictele fiscale ale celebrului fotbalist Cristiano Ronaldo (Juventus), dupa ce o instanta inferioara a dat initial dreptate avocatilor portughezului, care au solicitat interzicerea publicarii acestor informatii,…

- Înaintea duelului cu Roger Federer din semifinalele turneului de la Miami, Denis Shapovalov spunea ca este un vis devenit relitate sa joace împotriva idolului sau. Elvețianul nu i-a lasat însa prea multe șanse tânarului canadian, impunându-se dupa 73 de minute de joc (scor…