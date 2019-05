Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas este primul finalist al turneului ATP de la Estoril (Portugalia), dotat cu premii totale de 524.340 euro, dupa ce a trecut sambata de belgianul David Goffin, cu 3-6, 6-4, 6-4. Stefanos Tsitsipas, locul 10 mondial, este principalul favorit la Estoril,…

- Tenismanul portughez Joao Sousa, detinatorul titlului, a fost invins de belgianul David Goffin, al patrulea favorit, cu 6-3, 6-2, joi, in optimile de finala ale turneului ATP de la Estoril (Portugalia), dotat cu premii totale de 524.340 de euro. In sferturi, Goffin va primi replica tunisianului Malek…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, principalul favorit, si francezul Gael Monfils, al treilea favorit, s-au calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului ATP de la Estoril (Portugalia), dotat cu premii totale de 524.340 de euro. Tsitsipas, semifinalist la editia de anul trecut, s-a impus…

- Florin Andone a fost titular si a evoluat 64 de minute in meciul pe care echipa lui, Brighton, l-a pierdut, marti, in deplasare, cu scorul de 0-1 (0-0) de formatia Tottenham, in Premier League. Eriksen a marcat golul victoriei, in minutul 88, potrivit news.ro.Citește și: Simona Halep a facut…

- David Ferrer a parasit turneul Masters de la Miami în turul al treilea, ibericul fiind învins în trei seturi, scor 5-7, 6-3, 6-3, de Frances Tiafoe. Partida a durat doua ore și 26 de minute. Roger Federer a prins un bilet pentru optimi dupa un succes fara prea mari emoții (7-5, 6-3)…

- Partida va începe dupa meciul dintre John Isner și Albert Ramos-Vinolas. În acest moment (19:35), americanul conduce cu 7-5, 4-3.Simona Halep o întâlnește pe slovena Polona Hercog (93 WTA) în turul al treilea al turneului de la Miami. Cele doua au mai fost adversare…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas, locul 11 mondial, s-a calificat vineri in finala turneului ATP de la Dubai, dotat cu premii totale in valoare de 2.736.845 dolari, dupa ce l-a invins foarte greu pe francezul Gael Monfils, la capatul unui meci de un nivel foarte ridicat, 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4).…

- Mihaela Buzarnescu nu isi gaseste ritmul in acest sezon si inregistreaza a sasea infrangere in 2019, din tot atatea intalniri (patru in circuitul WTA si doua in FedCup). Meciul de marti a fost un concurs de erori, de duble greseli, comise de ambele jucatoare. Romanca s-a "impus" in acest concurs,…