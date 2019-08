Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic versus Daniil Medvedev și Richard Gasquet versus David Goffin sunt cele doua semifinale de pe tabloul masculin de la Cincinnati. ATP a publicat pe contul oficial de youtube un filmuleț interesant cu cele mai tari puncte de-a lungul timpului. Imagini incredibile cu jucatori precum Pete…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic s-a calificat lejer joi seara in sferturile turneului ATP de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii in valoare de 6 milioane de dolari, in timp ce elvetianul Roger Federer a spus adio competitiei. Avandu-l ca adversar pe spaniolul Pablo Carrena (53 ATP), Djokovic,…

- Tenismanul britanic Andy Murray, fostul numar unu mondial, a pierdut primul meci de simplu pe care l-a disputat dupa o pauza de sapte luni, fiind invins in doua seturi, 6-4, 6-4, de francezul Richard Gasquet, in turul I al turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale…

- ​Novak Djokovic a câștigat la Wimbledon titlul cu numarul 16 de Grand Slam, iar acum amenința supremația deținuta de Roger Federer (20 de trofee majore). Cu toate ca jocul îi merge la un nivel foarte înalt, sârbul a ales sa îndeparteze din echipa pe unul dintre colaboratorii…

- Novak Djokovic (1 ATP, 32 de ani) s-a calificat in semifinalele de la Wimbledon dupa ce l-a invins pe belgianul David Goffin (23 ATP, 28 de ani), scor 6-4, 6-0, 6-2. Deși a pierdut, Goffin a fost protagonistul unui punct superb la care a luat parte și Djokovic. Belgianul a lovit primul mingea printre…

- In ultimii 14 ani, de trei ori a absentat din finala, in restul meciurilor disputate in ultimul act a reusit sa castige. Astfel, ibericul are 11 trofee si este lider detasat in clasamentul jucatorilor cu cele mai multe trofee castigate la Open-ul Frantei. El este urmat in clasament de Max…