- Turneul de casa al elvețianuluii Roger Federer, inscris in categoria ATP 500 (premii totale de 1.984.420 euro), a aruncat in calificari nume importante din circuitul masculin de tenis. Așa se face ca romanul Marius Copil, 27 de ani, 90 ATP, eliminat prematur de la Stockholm, a infruntat azi un rival…

- Marius Copil, locul 88 ATP, a fost eliminat, duminica, de la turneul de la Shanghai (de categorie Masters 1000), dupa ce a fost invins in turul secund al calificarilor de canadianul Vasek Pospisil (locul 83 ATP), scor (5)6-7, 6-4, 7-5. Partida a durat doua ore și 36 de minute.Se actualizeaza.

- Marius Copil, locul 88 ATP, s-a calificat, sambata, in turul secund al calificarilor turneului de la Shanghai (de categorie Masters 1000), dupa ce l-a invins in primul tur pe americanul Denis Kudla (locul 65 ATP), scor 7-6(3), 6-4. Romanul a avut nevoie de o ora și 48 de minute pentru a tranșa partida…

- US Open 2018 a avut o zi de marți modesta pentru romani. Patru reprezentanți am avut in ziua a 2-a la Flushing Meadows, insa numai Sorana Cirstea a caștigat. Monica Niculescu și Marius Copil au pierdut, iar Mihaela Buzarnescu s-a retras.

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, marti, in runda a doua a turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 5.669.360 dolari, dupa ce l-a intrecut pe germanul...

- Marius Copil s-a calificat in turul 2 la Cincinnati, dupa ce a trecut de Philipp Kohlschreiber (Germania; 35 ATP), scor 6-4; 6-2. Cel mai bine clasat tenismen roman din circuitul ATP a avut o evoluție solida in fața adversarului din turul intai. Marius a stat foarte bine la capitolul serviciu,…

- Dupa ce a fost condusa cu 1-0 la seturi, Sorana Cirstea (54 WTA) a reușit sa revina și s-a impus in duelul cu Monica Niculescu (69 WTA), venita din calificari, scor 3-6, 6-4, 6-4. Victoria ii asigura Soranei prezența in turul al doilea de la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5 care se desfașoara…