Atmosfera electrizanta de Revelion, la IASI, la petrecerea organizata de Primaria Municipiului Iasi

Mii de ieseni au petrecut noapte dintre ani in Piata Palatului Culturii, acolo unde au asistat la un foc de artificii si au ascultat muzica mai multor artisti in voga. Pe scena amplasata in fata Palatului Culturii din Iasi au urcat Saragossa Band (recital de 90 minute), Bosquito si Ovidiu Lipan Tandarica (60 minute), DJ Sava (40 minute) si Annes (40 minute). Evenimentul a fost prezentat de Madalina Balan si Andrei Nourescu. La cumpana dintre ani, ieseni au putut admira un foc de artificii spectaculos. Focul de artificii a fost realizat cu ajutorul unui echipament special care consta intr-q instalatie…