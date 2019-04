Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul, cunoscut sub numele de aurora boreala, ar putea fi vizibil din Scotia, a indicat Met Office. In regiunea Glasgow si Edinburgh, cerul va fi in mare parte acoperit de nori in noaptea de sambata spre duminica, insa exista sanse sa se insenineze temporar si sa poata fi observate Luminile Nordului.…

- Surprize mari pentru bugetarii care nu folosesc voucherele de vacanta. Aceștia mai au o varianta. Un deputat ALDE propune ca acesti angajati sa primeasca in loc contravaloarea in bani a voucherelor de vacanta sau tichete de masa. El vrea astfel ca firmele sa fie obligate sa-si despagubeasca in acest…

- In zona de varf a muntelui Postavaru, stratul de omat masoara 90 de centimetri. Soare, dar mai ales multa zapada in stațiunile montane, ceea ce inseamna condiții perfecte pentru schi. In Poiana Brasov, in zona de varf a muntelui Postavaru, stratul de zapada inca masoara 90 de centimetri. In plus, tarifele…

- Daca sunteti in cautarea unei destinatii de vis pentru o vacanta de neuitat, am gasit locatia perfecta! Soare, plaja, nisip fin, peisaje de vis si tot ce iti poti dori mai mult pentru a petrece vacanta.

- O familie cu un nou-nascut de 3 zile si un copil de cinci ani au ramas blocati in zona cabanei Dichiu din platoul Bucegi dupa ce s-au aventurat cu masina pe un drum judetean inchis din cauza zapezii.

- Un TIR s-a rasturnat pe DN73, la Rașnoc, ca urmare a zapezii cazute in noaptea trecuta. Drumarii au acționat toata noaptea pe Drumurile Naționale. Iata starea drumuruilor, oferita de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Brașov: Acoperit cu zapada pe: DN 7C km 130+000 – 150+000 Balea Cascada(Sb) –…

- Reprezentanții Shopping City Targu-Jiu au pregatit o serie de surprize pentru indragostiți. Aceștia sunt asteptati de ziua lor, pe 14 februarie, intre orele 17:00 si 19:00 la mall-ul din Targu-Jiu pentru a avea parte de momente de neuitat. Casatorii valabile 24 de ore Jocuri amuzante…

- Dragnea, Tariceanu, Valcov, ministrii Niculae Badalau si Eugen Teodorovici si secretarul general al ALDE, Daniel Chitoiu, au finalizat proiectul de buget pe 2019, in urma sedintei de vineri, acesta urmand sa fie pus in dezbatere publica marti, a declarat Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila.