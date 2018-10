Stiri pe aceeasi tema

- Episodul din aceasta seara din noul sezon “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza de la ora 20.00, continua povestea serialului semnat de Ruxandra Ion și aduce in fața telespectatorilor momente pline de...

- A revenit la marea sa dragoste, actoria, și și-a propus sa se concentreze tot mai mult pe aceasta pasiune de suflet. Liviu Varciu, pe care telespectatorii Antenei 1 il pot urmari in rolul lui Costica din “Fructul oprit”, are o mare dorința, pe care spera s-o concretizeze cat de curand. “Aș vrea sa…

- „Fructul oprit” revine, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu un nou sezon plin de surprize, suspans, iubire și drama, dar și cu o distribuție formata din actori talentați și iubiți de publicul roman!

- Platourile de filmare ale serialului “Fructul oprit” au gazduit, luni, evenimentul de lansare a noului sezon al productiei semnate de Ruxandra Ion, ce va putea fi urmarita incepand din aceasta saptamana, in fiecare zi de miercuri, de la ora 20.00, la Antena 1. Invitatii s-au relaxat intr-o locatie superba…

- “Fructul oprit”, serialul produs de Ruxandra Ion, revine in atenția publicului cu un nou sezon, care poate fi urmarit din 29 august, miercurea, de la ora 20.00, la Antena 1. Primul sezon al serialului...

- Ioana Blaj s-a alaturat distribuției serialului “Fructul oprit”, putand fi urmarita in noul sezon al producției, in curand, la Antena 1. Aceasta joaca rolul unei femei de afaceri. Cel de-al doilea sezon...

- Ioana Blaj s-a alaturat distributiei serialului “Fructul oprit”, putand fi urmarita in noul sezon al productiei, in curand, la Antena 1. Aceasta joaca rolul unei femei de afaceri. Cel de-al doilea sezon al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza incepand cu aceasta toamna, aduce in…

- Și-a facut apariția in “Fructul oprit”, inca din ultimul episod al primului sezon, iar in cadrul noului sezon al serialului, care se va difuza in curand la Antena 1, telespectatorii ii vor putea cunoaște...