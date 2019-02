Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera de sarbatoare continua sa fie simtita pe strazile din orasul italian Venetia. Mii de oameni din toate colturile lumii vin cu entuziasm sa participe la carnaval. Organizatorii i-au luat prin surprindere cu o impresionanta parada a gondolelor.

- Sute de mii de persoane sunt asteptate in urmatoarele 20 de zile, la Carnavalul de la Venetia, care a inceput ieri. Tema editiei din acest an este „Luna, cosmosul si stelele”, iar traditionalul „Zbor al ingerului” din Piata San Marco va avea loc duminica viitoare. Peste 300 de artisti vor fi prezenti…

- Milioanele de vizitatori ai Venetiei nu umplu doar buzunarele comerciantilor, dar si cosurile de gunoi din oras. Turistii lasa in urma lor tone de deseuri, iar muncitorii abia de reusesc sa curate apa si sa mature strazile.

- Un roman a facut scandal in centrul orașului Veneția și a ajuns dupa gratii. Romanul s-a dat in stamba in Mestre, in centrul orașului. El a luat un ostatic, un barbat in varsta de 61 de ani, iar pe alți doi cetațeni i-a lovit cu cuțitul in timpul incaierarii in timpul careia a fost dezarmat. Incidentul…

- Propunerea lansata recent de primarul Venetiei, care vrea sa ii oblice pe turisti sa achite o taxa de intrare, este "inutila si daunatoare", a declarat marti ministrul italian al Turismului, Gian Marco Centinaio. Conform declaratiilor facute luni de primarul Luigi Brugnaro, valoarea taxei…

- Conform declaratiilor facute luni de primarul Veneției, Luigi Brugnaro, valoarea taxei de vizitare a orasului Venetia ar putea fi de 3 euro. Taxa ar putea creste la 6 euro incepand de anul viitor, iar valoarea ei ar putea fi majorata pana la 10 euro in perioadele in care in Venetia sunt foarte multi…

- Deznodamant trist pentru Cristian Ștefan Spinu, un tanar dat disparut in Italia inca de pe 15 noiembrie. Tanarul de 26 de ani a fost gasit fara viața in apele canalului Cannaregio din centrul istoric al Veneției. Cel care a observat trupul tanarului roman plutind la suprafața apei a fost un transportator…

- Romanul Cristian Ștefan Spanu, in varsta de 26 de ani, lucra ca ajutor de bucatar in Veneția. Nimeni nu l-a mai putut contacta din data de 15 noiembrie, iar telefonul acestuia e inchis de atunci. Familia acestuia locuiește in țara, iar colegii și prietenii lui din Italia nu știu cum sa-i mai dea de…