Stiri pe aceeasi tema

- Un mic incendiu izbucnit vineri inr-o zona din apropierea gradinii zoologice din Los Angeles i-a obligat pe responsabili parcului sa evacueze cateva animale in fata posibilitatii ca flacarile sa se extinda, potrivit ziarului Los Angeles Times citat de EFE, informeaza Agerpres.Angajatii gradinii…

- Deși cele 20 de grade din termometre ne fac sa credem ca se apropie primavara, Alba Iulia se pregateșe de Sarbatorile de Iarna. La inceput de noiembrie in oraș a inceput montarea luminițele pe podurile de lemn din Cetate. Cel mai probabil luminile se vor aprinde de 1 Decembrie. Unul dintre poduri pe…

- Desi suntem in a doua luna de toamna, capitala a inceput deja sa fie decorata cu fel si fel de luminite de iarna. Autoritatile au vrut sa fie pregatite din timp pentru a evita orice incident mai putin placut. Asa ca, ar trebui sa fim cat se poate de fericiti, iarna aceasta ne vom bucura din plin de…

- Foștii muzicieni din trupa Queen, Brian May și Roger Taylor, au fost invitați luni seara sa aprinda luminile festive de Craciun, pe Carnaby Street, din Londra.De-altfel, in acest an, instalația luminoasa și restul decorațiunilor sunt inspirate de muzica legendarei trupe ...

- O leoaica de la o gradina zoologica din Statele Unite l-a ucis pe tatal celor trei pui ai ei muscandu-l de gat si sufocandu-l, un atac ''rar'' si greu de inteles pentru angajatii institutiei, relateaza Reuters duminica. Leii locuiau impreuna la Indianapolis Zoo de opt ani…

- Gradina zoologica din Oregon a facut publice radiografiile efectuate animalelor pe care le are in grija ca parte a verificarilor de sanatate periodice, iar imaginile se dovedesc a fi deosebit de spectaculoase.

- Halloween-ul a venit mai devreme la o gradina zoologica din statul american Michigan. Ingrijitorii au hranit animalele cu dovleci intregi s-au umpluți cu diverse bunatati. Rasfațul culinar a a avut loc sub privirile vizitatorilor menajeriei.

- Creatoarea de moda ramane singura in Romania, dat fiind ca și fiica sa cea mica, Gloria, a plecat la studii in strainatate. Creatoarea de moda Rita Mureșan are doua fete: rebecca și Gloria. Daca Rebecca este plecata de mai multa vreme in America , acum a venit și randul Gloriei sa plece de acasa. Fiica…