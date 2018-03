Atletul prahovean Marian Ion, din nou campion balcanic la veterani

Stiri pe aceeasi tema

- Atletul roman Alexandru Novac a castigat medalia de aur, duminica, in proba de aruncare a sulitei, categoria Under-23, la Cupa Europei de aruncari lungi de la Leiria (Portugalia), cu performanta de 80,73 m. George Zaharia a ocupat locul 4 in proba de aruncare a sulitei seniori, cu 77,75…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut, joi, o intalnire cu șeful de stat al Serbiei, Aleksandar Vucic, in care cei doi au abordat teme de interes pentru dezvoltarea comuna a celor doua țari. Dupa finalizarea conversației, Dragnea a explicat ca a abordat și subiectul romanilor stabiliți…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, ca nu este problema sefilor de stat sa discute situatia unui fugar, precum Sebastian Ghita, dar totusi a ridicat aceasta problema stiind ca presa va fi interesata, potrivit Mediafax. "Nu am discutat (n.r.:…

- Presedintii Romaniei si Serbiei, Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic, au raspuns intrebarii adresate de reporterul TVR Ramona Avramescu, legate de situatia lui Sebastian Ghita. Fostul deputat, care este cercetat in mai multe dosare, se afla de un an in Serbia.

- ”Sunt legaturi foarte importante și pentru relațiile economice, dar și pentru cetațenii care vor sa vada cealalta țara și sa faca afaceri. Am vorbit despre romanii din Serbia, despre sarbii din Romania, vorbesc despre minoritațile noastre, care au rol impotant de a intari puntea dintre țarile noastre”…

- Nationala de polo a Romaniei va evolua in grupa D, cu reprezentantivele Rusiei, Serbiei si Slovaciei, la turneul final al Campionatului European din 2018, potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Barcelona.Reprezentativa Romaniei s-a calificat la turneul final al Campionatului European…

- Delegatia Romaniei a realizat o performanta de exceptie la Campionatul European de scrima pentru cadeti si juniori de la Soci (Rusia), reusind sa castige trei medalii de bronz in probele pe echipe - cadeti la spada feminin, sabie masculin si floreta feminin. La proba de spada cadeti feminin, echipa nationala…

- In cadrul convorbirii, prim-ministrul Borisov a reliefat rolul Romaniei in lupta pentru constituirea statului bulgar modern si a multumit premierului Dancila pentru contributia adusa de poporul roman. De asemenea, el a felicitat-o pentru preluarea functiei de prim-ministru."Inaltul demnitar…

- Premierii Romaniei si Bulgariei, Viorica Dancila si Boyko Borisov, au discutat, marti, la telefon, printre temele abordate fiind organizarea sedintei comune a celor doua guverne, dar si a unei noi intrevederi cvadrilaterale a prim-ministrilor Romaniei, Bulgariei, Greciei si a presedintelui Serbiei.

- 587 de sportivi din Slovenia, Ungaria, Serbia, Bosnia-Herțegovina, Muntenegru, Romania și Croația s-au intrecut sambata, 3 martie, la ediția a XVI-a Campionatului internațional de karate al Croației „Virovitica Open”.

- Serbia spera sa semneze, pana la mijlocul acestui an, un nou acord de finantare cu Fondul Monetar International, care se va concentra pe reformele destinate stimularii cresterii economice, a declarat, luni, premierul Serbiei, Ana Brnabic, intr-un interviu acordat Reuters.

- Schiorii de la Corona Brasov au castigat 8 medalii la Campionatele Nationale ale Romaniei, categoria copii si cadeti, competitie desfasurata in perioada 27 februarie – 1 martie 2018 pe Partia Subteleferic din Poiana Brasov. Astfel, Hunor Szoke si-a trecut in cont trei titluri de campion…

- Reuniunea de la Sofia, gazduita de premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, are loc dupa publicarea strategiei UE cu privire la modul aducerii regiunii Balcanilor, in care Rusia, China si Turcia au de asemenea interese,…

- Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a afirmat ca Serbia ar putea adera la Uniunea Europeana pana in anul 2025, singura conditie fiind rezolvarea disputei cu Kosovo privind recunoasterea acestuia ca stat, relateaza site-ul EUObserver.com Jean-Claude Juncker a reiterat faptul…

- Usain Bolt, considerat cel mai rapid om din lume dupa ce a caștigat opt medalii olimpice, a anunțat ca a semnat un contract cu o echipa de fotbal. Atletul a precizat ca va anunța in aceasta saptamana la ce echipa va evolua pe teren. Caștigatorul a opt medalii olimpice, Usain Bolt, a anunțat ca a semnat…

- Atletul kenyan Dickson Chumba a castigat duminica maratonul de la Tokyo, dupa ce a parcurs distanta clasica de 42,195 km cu timpul de 2h05min30sec, relateaza Reuters. Chumba, care s-a mai impus la Tokyo si in 2014, i-a devansat in clasament pe japonezul Yuta Shitara, care cu 2h06min11sec a stabilit…

- Presedintele sarb, Aleksandar Vucic, a afirmat vineri la Sofia ca Belgradul doreste solutionarea problemei Kosovo printr-un compromis, exprimandu-i multumiri presedintelui bulgar, Rumen Radev, pentru sustinerea Serbiei pe calea aderarii la Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia Tanjug. Aderarea la…

- Echipa Romaniei a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, sambata, la Campionatele Balcanice de atletism in sala rezervate seniorilor, de la Istanbul, cu cinci medalii de aur, cinci de argint si cinci de bronz. Podiumul a fost completat de Turcia (3-5-2) si Bulgaria (3-3-4). Din pacate, cei doi…

- Presedintii Croatiei si Serbiei au promis, luni, sa intensifice eforturile pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, dupa mai bine de un deceniu in care relatiile dintre Belgrad si Zagreb au fost tensionate, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice si a adaugat ca Ungaria doreste sa accelereze procesul de aderare al Serbiei, informeaza Reuters. "Trebuie sa integram tarile balcanice in UE, chiar UE a acceptat…

- Atletii suceveni si-au confirmat valoarea si in ultima zi a finalelor Campionatului National de Atletism in sala rezervat seniorilor si tineretului. Andrei Dorin Rusu, de la Clubul Sportiv Municipal Dorna Vatra Dornei, care a reusit in prima zi sa castige doua titluri nationale in proba de 1500 de metri,…

- Ministrul apararii din Serbia, Aleksandar Vulin, a afirmat marti ca Belgradul ar trebui sa ajunga impreuna cu Pristina la un acord de separare intre sarbi si albanezi in Kosovo, in scopul de a pune capat unei dispute ce impiedica aderarea Serbiei la Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Belgradul…

- Reprezentantii Constantei au urcat de sase ori pe podium in prima zi a etapei finale a Campionatului National de atletism in sala rezervat seniorilor, tineretului si juniorilor, care este in desfasurare la Bucuresti.In proba feminina de triplusalt, Cristina Bujin CS Farul CSA Steaua; antrenor, Daniel…

- Echipa masculina de tenis a Statelor Unite s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Davis, reusind sa obtina punctul decisiv in fata Serbiei, lipsita de marea sa vedeta Novak Djokovic (accidentat), la capatul meciului de dublu disputat sambata la Nis, in primul tur al Grupei Mondiale.…

- Campionatul European de fotbal in sala a debutat in capitala Sloveniei, orasul Ljubljana. In prima zi a turneului, echipa țarii-gazda a competitiei a incheiat la egalitate, scor 2-2, partida cu reprezentativa Serbiei contand pentru grupa A.

- In urma finalizarii procesului de calificare si de realocare a locurilor cota, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR), in urma propunerii Federatiei Romane de Bob si Sanie (FRBS), le-a introdus in echipa olimpica a Romaniei pentru PyeongChang 2018, pe Maria Adela Constantin si Andreea Grecu.Potrivit…

- Trei medalii au cucerit studentii Universitatii “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, la editia a 21-a a Campionatului National Universitar de Atletism pe teren acoperit, gazduit, pentru al 10-lea an consecutiv, de Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau si organizat in colanorare cu Federatia Sportului…

- Sportivii de la CSS Unirea Iasi au obtinut trei medalii de aur la Cupa Severinului la judo, turneu international care a adus la start circa 600 de sportivi din Croatia, Bulgaria, Serbia, Moldova, Grecia, Macedonia si Romania. La categoria under 18 ani, Cosmin Bucataru (categoria 66 de kilograme),…

- Moldova a obtinut trei medalii la Campionatul European de Jiu-jitsu brazilian, care s-a desfașurat la Lisabona (Portugalia), transmite IPN. Alexandru Simion a câștigat medalia de argint, la categoria „Junior Light”. Câte o medalie de bronz au obținut Roman…

- Directorul sportiv al Federatiei Romane de Fotbal, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, ca batalia finala din Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor se va da intre reprezentativa Romaniei si cea a Serbiei. "Este o grupa echilibrata, dar eu totusi cred ca noi si sarbii avem ceva in plus fata de Muntenegru…

- Statele Unite vor fi conduse de Sam Querrey si John Isner pentru intalnirea cu Serbia din primul tur al competitiei de tenis pe echipe Cupa Davis, in perioada 2-4 februarie, a anuntat, marti, Federatia americana de specialitate. In afara lui Querrey, Nr.13 mondial, si Isner (Nr.16), capitanul…

- Cresterea populatiei la nivel global se va datora cresterii considerabile a numarului de locuitori in cinci dintre cele sase continente locuite ale Pamantului. Potrivit ONU, cele 10 tari ale caror populatii scad cu cea mai mare rapiditate se afla in Europa de Est. Japonia, probabil tara cu cele mai…

- Echipa Frantei, campioana mondiala en titre, a facut un pas important spre semifinalele Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia, luni, in urma victoriei cu 39-30 in fata Serbiei. Serbia era deja eliminata din competitie inaintea meciului de la Zagreb, iar la…

- Muntenegru si Serbia sunt cel mai probabil urmatoarele tari care vor adera la Uniunea Europeana, a declarat pentru Reuters comisarul european pentru Extindere, Johannes Hahn, care a avansat ca data anul 2025.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, duminica, la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. El a facut referire și la cetațenia sarba pe care a primit-o recent. ”Sunt cetatean roman, familia mea traieste aici, as vrea sa traiasca aici si…

- Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine pe fondul incertitudinii in legatura cu reincluderea unui vot asupra tribunalului pe ordinea de zi in parlamentul Kosovo saptamana viitoare, dupa ce a fost suspendat pe 22 decembrie sub presiunea SUA si UE. "Aceasta…

- Banca centrala a Serbiei va intoduce leul românesc pe lista valutelor tranzacționate pe piața, începând cu 1 februarie. S-a luat în calcul ponderea României în comerțul exterior al Serbiei, dar și numarul mare de cetațeni români care viziteaza Serbia.…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a ocupat locul al treilea la turneul Yellow Cup, de la Winterthur (Elvetia), dupa ce a invins formatia Serbiei cu scorul de 28-21 (15-13), sambata seara, in finala mica. Serbia a condus ostilitatile in prima parte a meciului si conducea cu 11-8…

- Sebastian Ghita ar fi avut in urma cu aproximativ o luna jumatate in urma intalniri cu doi ministri din Serbia. Sursele citate nu au putut preciza natura discutiilor de la aceste intalniri si nici cu ce ministri s-ar fi intalnit fostul demnitar. Potrivit surselor Libertatea.ro intalnirea cu cei doi…

- Conform ultimelor date facute publice de IAAF, Andreea Ograzeanu, suspendata provizoriu dupa ce a fost testata pozitiv cu Trimetazidina pe 18 februarie 2017, va fi nevoita sa stea pe margine patru ani, pana in 2021. In cadrul aceleași liste, s-a anunțat și perioada de suspendare pe care trebuie sa o…

- Atletul britanic Nigel Levine, campion european cu stafeta tarii sale de 4x400 m in 2014, a fost testat pozitiv la substanta interzisa clenbuterol, utilizata de obicei pentru tratamentul astmei, relateaza Da...

- Serbia negociaza achiziționarea de elicoptere militare din Rusia, precum și crearea unei baze speciale de reparații, care va permite prezența personalului militar rusesc în regiune, scrie paginaderusia.ro cu referire la The Associated Press. Agenția noteaza ca livrarea de arme din…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a vorbit in aceasta dimineața, la aproape un an de la fuga lui Sebastian Ghița in Serbia, despre stadiul anchetei in cazul acestuia, dar și despre protestul magistraților și despre demersul in premiera facut, mai exact, vizita in Malaezia. Reamintim ca fostul deputat…

