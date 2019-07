Stiri pe aceeasi tema

- * Romania va participa la cea de-a 12 editie a Campionatelor Europene de atletism Under 23 (tineret), programata in perioada 11-14 iulie la Gavle, Suedia, cu un lot format din 29 de sportivi, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Atletism. * Partida pe care echipa de fotbal…

- Atletism ARUNCAREA CIOCANULUI… Multiplu campion national la aruncarea ciocanului (juniori, tineret si seniori), vasluianul Andrei Mihaita Micu va participa, in perioada 11-14 iulie, la Campionatul European de tineret (Under 23) – Gavle, Suedia. La sfarsitul lunii trecute, Andrei Micu, sportiv legitimat…

- ​Atleta Alina Rotaru a realizat, duminica, baremul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo si pentru Campionatul Mondial în aer liber de la Doha, informeaza fra.ro.Rotaru, legitimata la CSM Bucuresti, a sarit azi 6,91 m în cadrul concursului Hanauerland-Spiele de la Freistett (Germania).“Ma…

- Petre Apostol Editia a II-a a Jocurilor Europene s-a deschis ieri seara, la Minsk, in Belarus, aceasta reprezentand o competitie multi-sportiva organizata, o data la patru ani, de Asociatia Comitetelor Olimpice Europene, sub egida Comitetului International Olimpic. Printre cei 123 de sportivi prezenti…

- Romania va fi reprezentata de 16 atleti, noua la masculin si sapte la feminin, duminica, la editia a doua a Campionatelor Mondiale de ultramaraton montan, de la Miranda do Corvo (Portugalia), potrivit Federatiei Romane de Atletism.

- * Selectionerul reprezentativei Under-21, Mirel Radoi, a anuntat vineri un lot largit de 33 de jucatori din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. * Selectionerul Cosmin Contra i-a convocat in…

- Petre Apostol In Saptamana Mare, Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești a gazduit grupele preliminare din cadrul calificarilor Campionatelor Europene de Volei U16 feminin și U17 masculin, din care au facut parte echipele naționale ale Romaniei. Iar Ploieștiul le-a purtat noroc celor doua echipe ale…

- Petre Apostol Astazi, in Sala „Olimpia” din Ploiesti, echipele nationale de volei ale Romaniei U17 masculin si U16 feminin vor debuta in ultima runda de calificare la turneele finale ale Campionatelor Europene. Primii care vor intra in competitie sunt baietii, care vor juca in compania Estoniei, de…