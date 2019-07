Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Prisecaru era un nume consacrat in altetismul romanesc, avand in palmares titluri la toate categoriile de varsta, de la copii la seniori. Incepand din 13 iulie 2019 este un nume consacrat și in atletismul european, unde a obținut medalia de bronz la tineret, la Campionatul European de la Gavle,…

- Romania va deplasa 103 sportivi la Festivalul Olimpic al Tineretului European care va incepe sambata, la Baku, in Azerbaidjan. Din lotul reprezentativei feminine de volei pregatit de Olimpiu Marius Macarie și Adrian Popescu face parte și bacauanca Madalina Airoaie. Pentru jucatoarea legitimata la CS…

- Inainte de a participa la Campionatul European sub 17 ani din Slovenia, naționala condusa de Carmen Buceschi și Mia Radoi va fi prezenta in perioada 21-27 iulie la Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Baku. Romania se numara printre cele opt naționale participante in turneul feminin, alaturi…

- Giorgia Hagianu și Alexandru Matei vor reprezenta Romania la competiția europeana a cadeților de la Baku, in Azerbaidjan Echipa de judo ce va reprezenta Romania la Festivalul Olimpic al Tineretului European are in componența și doi sportivi din Vrancea, cei mai buni din țara la categoriile…

- Romania a cucerit trei medalii, sambata, la Campionatul European U23 de la Gavle (Suedia) prin Andrea Miklos (400 metri), Claudia Prisecaru (3000 obstacole) si Alexandru Novac (sulita).Vicecampioana mondiala de junioare anul trecut, Andrea Miklos (20 ani) a reusit sa obtina bronzul la 400…

- Claudia Prisecaru a caștigat, sambata seara, medalia de bronz in proba de 3000 metri obstacole a Campionatului European de Tineret de la Gavle, Suedia. Sportiva de la CSM Focșani 2007, pregatita de profesorul Cristian Orza, a incheiat cursa cu un nou record personal – 9:53.21. In serii, joi seara,…

- Petre Apostol Maine, la Istanbul, in Turcia, se vor desfasura Jocurile Balcanice la Atletism pentru cadeti, competiție la care Romania va fi reprezentata de 34 de sportivi, care vor fi insotiti de 12 antrenori și oficiali. In delegatia tricolora au fost selectionati si doi sportivi de la CSS „Constantin…

- Sportiva de la CSM Focșani 2007 va concura la 3000 metri obstacole la Campionatul European de Tineret Caudia Prisecaru a plecat ieri dimineața, la Gavle, in Suedia, pentru a participa la Campionatul European de Tineret. Claudia face parte dintr-o delegație a Romaniei alcatuita din 20 de…