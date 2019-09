Atletism: Jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, campioana a lumii la 100 m pentru a patra oara Atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce a cucerit al patrulea sau titlu de campioana a lumii la 100 m, cu timpul de 10 sec 71/100, gratie caruia a stabilit cea mi buna performanta mondiala a anului, duminica la Doha. “Regina” sprintului a mai urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la 100 m in 2009, 2013 si 2015, avand in palmares si doua medalii olimpice de aur in aceasta proba. La 32 de ani, Fraser-Pryce si-a dominat din nou cu autoritate adversarele, impunandu-se in finala din capitala Qatarului in fata britanicei Dina Asher-Smith (10 sec 83/100) si ivorienei Marie-Josee Ta Lou (10 sec… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

