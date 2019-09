Stiri pe aceeasi tema

- Alergatoarea kenyana Ruth Chepngetich a castigat proba feminina de maraton din cadrul Campionatelor Mondiale de atletism editia 2019, desfasurata in noaptea de vineri spre sambata la Doha, pe o caldura sufocanta (32,7 grade Celsius si 73,3% umiditate), care a fortat mai multe

- Bianca Ghelber si Daniela Stanciu au ratat calificarea în finalele de la aruncarea ciocanului, respectiv saritura în înaltime, vineri, în prima zi a Campionatelor Mondiale de atletism de la Doha (Qatar), potrivit Agerpres.Bianca Ghelber a ocupat locul 18 în calificarile…

- Meteorologii anunta val de caldura si disconfort termic de miercuri pana sambata, inclusiv. Temperaturile vor fi de 32-34 de grade, iar local, in sudul si estul tarii, de 35-37 de grade Celsius pe 9 si 10 august.

- Caldura sufocanta i-a scos pe locuitorii Capitalei din case. Oamenii fac fata cu greu celor 35 de grade din termometre, asa ca au luat cu asalt plajele din oras. " In iaz nu ne bagam ca nu avem incredere, dar ne stropim si noi cu apa. Este si dus aici.

- Temperaturile ridicate au doborat joi recorduri in Germania, Franta si Olanda, pe fundalul valului de canicula care a cuprins Europa pentru a doua oara in decursul unei luni. Met Office a precizat joi ca, in localitatea Cambridge, a fost inregistrata cea de-a doua cea mai ridicata temperatura din…

- Noi recorduri de temperaturi au fost inregistrate, in ultimele doua zile, in Belgia, Germania, Franța și Olanda, țari care se confrunta cu un val de canicula. In Romania, valul de caldura va ajunge la sfarșitul saptamanii, sa se inregistreze temperaturi peste 35 de grade. In Belgia, a fost inregistrata…

- Un val puternic de caldura tropicala loveste Romania la sfarsitul saptamanii. Aerul va deveni irespirabil in umatoarele trei zile, cu temperaturi care vor ajunge la 34 de grade Celsius, duminica, in Capitala. In sud-estul tarii se anunta 38 de grade la umbra. De marti se racoreste, dar vin furtunile…

- ​Bianca Pascu a obtinut medalia de bronz în proba individuala de sabie, din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Budapesta, informeaza News.ro.În primul ei meci de pe tabloul principal, Bianca a eliminat-o pe rusoaica Yana Egorian, campioana olimpica de la Rio 2016, pe care…