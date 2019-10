Stiri pe aceeasi tema

- Atleta Katarina Johnson-Thompson din Marea Britanie a castigat medalia de aur in proba de heptatlon din cadrul Campionatelor Mondiale de la Doha, devansand-o in clasamentul final pe belgianca Nafissatou Thiam, detinatoarea titlului, relateaza Agerpres. Acesta este primul titlu de campioana a lumii pentru…

- Sprinterul american Christian Coleman, care a cucerit sambata medalia de aur la 100 m, a decis sa nu participe la proba de 200 m din cadrul Campionatelor Mondiale de atletism de la Doha, informeaza AFP. Coleman (23 ani) a fost retras de pe lista de start a celei de-a doua serii de la 200 m, in care…

- O atleta a ajuns la spital dupa ce a participat, noaptea trecuta, la proba de maraton din cadrul Campionatelor Mondiale de la Doha, a anuntat IAAF, mentionând ca nu s-au semnalat probleme cauzate de canicula.Au luat startul la maratonul feminin 68 de concurente si au încheiat proba 40,…

- O atleta a ajuns la spital dupa ce a participat, noaptea trecuta, la proba de maraton din cadrul Campionatelor Mondiale de la Doha, a anuntat IAAF, mentionand ca nu s-au semnalat probleme cauzate de canicula.Au luat startul la maratonul feminin 68 de concurente si au incheiat proba 40, numar…

- Proba feminina de maraton, din prima zi a Mondialelor de atletism de la Doha, se va desfasura conform programarii initiale la miezul noptii, in pofida ingrijorarilor legate de caldura excesiva, au confirmat organizatorii din Qatar. Conform ultimelor estimari meteorologice, IAAF crede ca temperatura…

- Romania va fi reprezentata de zece sportivi la Campionatele Mondiale de atletism in aer liber de la Doha (Qatar), in perioada 27 septembrie - 6 octombrie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism.Pe langa cei cinci atleti romani calificati la Jocurile Olimpice din 2020, Daniela Stanciu (saritura…

- UPDATE Bianca Pascu a obtinut medalia de bronz in proba individuala de sabie, din cadrul Campionatelor Mondiale de scrima de la Budapesta. In meciul decisiv pentru accederea in finala, Bianca a infruntat-o pe...