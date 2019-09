Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Ghelber si Daniela Stanciu au ratat calificarea în finalele de la aruncarea ciocanului, respectiv saritura în înaltime, vineri, în prima zi a Campionatelor Mondiale de atletism de la Doha (Qatar), potrivit Agerpres.Bianca Ghelber a ocupat locul 18 în calificarile…

- Sportivii de performanța au nevoie și de relaxare iar atletul Andrei Gag se numara printre norocoșii care se bucura de hobby-urile lor aproape oriunde. Un impatimit al pescuitului, aruncatorul de greutate nu pleaca niciunde fara undița, nici chiar in cantonamentul de pregatire pentru Campionatele Mondiale. …

- Romania va fi reprezentata de zece sportivi la Campionatele Mondiale de atletism in aer liber de la Doha (Qatar), in perioada 27 septembrie - 6 octombrie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Pe langa cei cinci atleti romani calificati la Jocurile Olimpice din 2020, Daniela…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Florin Mergea si germanul Andrei Begemann a fost invinsa, vineri, de cuplul argentinian Guido Andreozzi/Andrei Molteni, cu 7-5, 6-4, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Szczecin (Polonia), dotat cu premii totale de 137.560…

- Echipajul romanesc alcatuit din Nicoleta Ancuta Bodnar si Simona Geanina Radis a ratat luni calificarea in semifinale, dar va evolua in recalificarile probei de dublu vasle, la Campionatele Mondiale de canotaj de la Linz Ottensheim (Austria). Bodnar si Radis s-au clasat pe locul al doilea…

- Sportivul roman Krisztian Biro (CS Tg. Mures) il va infrunta pe rusul Soslan Albertovici Tighiev, miercuri, in meci pentru medalia de aur la cat. 71 kg, lupte libere, la Campionatele Mondiale de lupte pentru cadeti de la Sofia. . Biro a trecut in optimi de israelianul Timur Bartov, in sferturi s-a impus…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a calificat, luni, in finala probei de 100 m spate, la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud), cu al optulea timp din semifinale, 53 sec 40/100, potrivit site-ului FINA. Glinta, sportiv calificat deja la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020,…

