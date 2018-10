Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Internazionale Milano, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor, joc care a fost arbitrat de Ovidiu Hategan.Tot miercuri, Liverpool si Borussia Dortmund au obtinut victorii cu 4-0 in partidele cu Steaua Rosie Belgrad…

- Fostul mijlocas al lui Dinamo si Atletico Madrid, Catalin Munteanu, a vorbit despre fostul sau coleg de la formatia madrilena, Fernando Torres, produs al academiei actualei castigatoare a Europa League, scrie Mediafax.Ajuns la 34 de ani, Fernando Torres era recunoscut de fanii spanioli pentru…

- Carlo Ancelotti, antrenorul echipei italiene de fotbal Napoli, si-a exprimat satisfactia pentru victoria obtinuta in extremis in fata formatiei engleze FC Liverpool, finalista Ligii Campionilor, cu 1-0, miercuri seara pe teren propriu, in etapa a doua a grupelor Champions League. "Am abordat bine acest…

- Meciurile Borussia Dortmund - AS Monaco, Tottenham - FC Barcelona si Napoli - Liverpool sunt programate miercuri, in etapa a doua a Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Grupa A Ora 22:00 Atletico Madrid -FC Brugge Borussia Dortmund - AS Monaco Grupa B Ora…