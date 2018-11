Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Atletico Madrid a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa AS Monaco, intr-un meci din penultima etapa a grupei A a Ligii Campionilor, si s-a calificat in optimile de finala ale competitiei informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Koke ‘2 si Griezmann…

- Doua scoruri de 1-1 s-au inregistrat in meciurile serii de marti din etapa a IV-a a Ligii Campionilor, Inter Milano - FC Barcelona si Napoli - PSG. FC Barcelona trece de faza grupelor pentru a XV-a oara la rand, calificandu-se in optimile de finala ale Ligii Campionilor.Rezultate inregistrate…

- Borussia Dortmund a caștigat cu 4-0 meciul cu Atletico Madrid, disputat miercuri seara, in grupa A a Ligii Campionilor , bifand a treia victorie din tot atatea meciuri susținute in actuala ediție a competiției. Acest 0-4 reprezinta cea mai dura infrangere suferita de Diego Simeone in cariera de antrenor…

- Borussia Dortmund a "demolat" apararea pusa la cale de Diego Simeone și s-a impus cu 4-0 pe teren propriu impotriva lui Atletico. Nemții continua forma excelenta din acest debut de sezon, reușeșc al șaselea meci cu cel puțin patru goluri marcate in ultimele șapte partide disputate (Monaco este singura…

- FC Barcelona a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Internazionale Milano, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor, joc care a fost arbitrat de Ovidiu Hategan.Tot miercuri, Liverpool si Borussia Dortmund au obtinut victorii cu 4-0 in partidele cu Steaua Rosie Belgrad…

- Liverpool a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (2-1), formatia PSG, in etapa I a Grupei C a Ligii Campionilor. Englezii au condus cu 2-0, in minutul 36, dar au fost egalati in minutul 83. Firmino, intrat pe teren in minutul 72, a adus victoria gazdelor, in prelungirile meciului.Rezultatele…

- Atletico Madrid este marea favorita la caștigarea Grupei A din Champions League din care mai fac parte Borussia Dortmund, AS Monaco și Club Brugge. Formația pregatita de Diego Simeone pleaca la startul grupelor cu moralul foarte bun dupa ce recent a caștgat Supercupa Europei in urma unei finale cu deținatoarea…