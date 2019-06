Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid a intrat in cursa pentru a-l transfera pe Alexis Sanchez de la Manchester United, echipa care abia asteapta sa se debaraseze de chilian. Atacantul venit in ianuarie 2018 a dezamagit cumplit pe Old Trafford, unde a marcat doar 5 goluri in 45 de aparitii, scrie digisport.roPresa spaniola…

- Atletico Madrid a incheiat sezonul de Liga Campionilor in optimi, fiind eliminata de Juventus, iar pe plan intern s-a clasat pe locul secund, in spatele liderului Barcelona. Diego Simeone vrea sa-si intareasca lotul cu un jucator de la marea surpriza a sezonului de Liga, Ajax Amsterdam, informeaza…

- Mijlocașul lui Liverpool, Marko Grujic, este dorit de Atletico Madrid, iar echipa din Premier League i-a fixat deja prețul de transfer al jucatorului de 23 de ani. Potrivit ESPN FC, gruparea de pe Anfiled cere 40 de milioane de euro. In aceasta vara, Atletico Madrid s-ar putea sa il piarda…

- Diego Costa a primit un cartonaș roșu la meciul Atletico Madrid - FC Barcelona, iar federația spaniola i-a dat o suspendare semnificativa, penalizandu-l pentru doua incalcari ale regulamentului.

- FC Barcelona s-a impus, pe teren propriul, scor 2-0, împotriva celor de la Atletico Madrid și are deja o mâna pe titlul de campioana a Spaniei. Dupa 31 de etape, catalanii au adunat 73 de puncte și au 11 în fața echipei antrenate de Diego Simeone.Atletico Madrid a jucat în…

- Tehnicianul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, este cel mai bine platit antrenor din Europa, cu 41 milioane de euro, datorita contractului sau de 22 de milioane de euro, care expira in 2022, relateaza News.ro.Citește și: Edward Iordanescu se declara impotriva arbitrilor straini la meciurile…

- UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva atacantului portughez al echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, pentru comportament inadecvat, informeaza lequipe.fr potrivit news.ro.Ronaldo s-a bucurat dupa al treilea gol de la meciul retur cu Atletico Madrid, din Liga Campionilor,…

- Cristiano Ronaldo a reusit sa marcheze trei goluri in poarta echipei Atletico Madrid si a calificat-o astfel pe Juventus Torino in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Diego Simeone, antrenorul echipei spaniole, a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui CR7.