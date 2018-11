Stiri pe aceeasi tema

- Golurile au fost marcate de Escalante (16), Enrich (52) si Kike (57). Tot sambata au loc meciurile Valencia - Rayo Vallecano, SD Huesca - UD Levante si Atletico Madrid - FC Barcelona, in timp ce partidele Athletic Bilbao - Getafe, FC Sevilla - Real Valladolid, Espanol Barcelona - Girona si Villarreal…

- Barcelona a deschis scorul prin Luis Suarez in minutul 11, dar scorul pauzei a fost 1-1, gazdele egaland prin Pozo, in minutul 35. In repriza secunda Rayo vallecano a inscris prima (A. Garcia - min. 57), iar tabela avea sa ramana neschimbata pret de 30 de minute, in ciuda eforturilor catalanilor.…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro Sassuolo a inceput bine sezonul, inregistrand patru victorii in primele șase etape. Lucrurile au devenit mai dificile cand echipa a intalnit adversarele de top din liga. Sassuolo a pierdut cu 1-4 și 0-2 meciurile cu AC Milan și respectiv Napoli. Sampdoria este un…

- Alergia care l-a scos din joc pe Cristi Ganea, de la Athletic Bilbao. Rezultatele din etapa a șasea din Spania. Fundașul transferat de la Viitorul, e slabit dupa medicamentele administrate pentru a-și trata boala care-l ține pe tușa din presezon. Acum e aproape insa de reluarea pregatirilor, informeaza…

- Barcelona o infrunta de la aceasta ora pe teren propriu pe Girona, intr-o partida din etapa a 5-a din La Liga. Duelul poate fi urmarit in format liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2 și TV Telekom Sport 2. ...

- FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Real Sociedad, in etapa a patra a campionatului Spaniei.Pentru Sociedad a marcat Aritz Elustondo, in minutul 12, insa FC Barcelona a revenit prin golurile lui Luis Suarez (63) si Dembele (66), scrie news.ro Tot sambata…

- Girona a invins-o in deplasare pe Villarreal cu scorul de 1-0, vineri seara, intr-un meci din etapa a treia a campionatului de fotbal al Spaniei. Uruguayanul Cristhian Stuani (54) a marcat singurul gol al partidei. Eibar a dispus cu 2-1 de Real Sociedad, prin golul marcat de Charles (90+1). Oaspetii…

- Real Madrid a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 4-1 (1-1), formatia Girona, in etapa a II-a a campionatului spaniol de fotbal, LaLiga.Borja Garcia a deschis scorul in minutul 16, pentru gazde, dar Sergio Ramos '39 (p), Benzema '52 (p) si '80 si Gareth Bale '59 au adus a doua victorie…