Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid va fi adversara unei selectionate a celor mai buni jucatori din MLS, in data de 31 iulie, la Orlando, la traditionalul All Star Game al campionatului nord-american.“Atmosfera la Orlando va fi intensa si memorabila atunci cand Atletico Madrid va juca impotriva MLS All-Stars”,…

- Politehnica Iasi pregateste in aceste zile partida cu FC Voluntari, din prima etapa a returului play-out-ului Ligii I de fotbal. Formatia ieseana are serioase probleme de efectiv inaintea disputei cu gruparea ilfoveana. "Dintre jucatorii care au avut probleme medicale la ultima partida, cu FC Botosani,…

- ​Liderul Ligii Nationale de baschet masculin, CSU Sibiu, si campioana CSM Oradea, se vor duela, joi, în finala Cupei, dupa ce au eliminat miercuri, în semifinalele Turneului Final Four, la BT Arena din Cluj-Napoca, formatiile Dinamo Bucuresti, respectiv pe detinatoarea trofeului, U Banca…

- Argentinianul Diego Simeone, antrenorul echipei Atletico Madrid, a apreciat jocul facut de elevii sai in meciul castigat pe teren propriu, cu scorul de 2-0, in fata formatiei Juventus Torino, miercuri, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, afirmand ca madrilenii au…

- Atletico Madrid - Juventus și Schalke - Manchester City sunt ultimele doua meciuri din manșa tur a „optimilor" Ligii Campionilor care se disputa in aceasta seara de la ora 22:00. Partidele vor fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Partida serii e cea dintre…

- Boxerul britanic Anthony Joshua isi va apara centurile de campion mondial la categoria grea, versiunile IBF, WBA si WBO, in fata americanului Jarrell Miller, in data de 1 iunie la Madison Square Garden, celebra arena din New York, a anuntat promotorul sau, citat de AFP. Acest meci va fi…

- A doua clasata in seria A din Divizia A de handbal feminin, CSU Neptun Constanta a inregistrat astazi a treia infrangere din actuala stagiune. Formatia de pe litoral a jucat in fieful celei de a treia clasate, HCF Piatra Neamt, care s a impus la limita, cu 28 27, dupa ce la pauza scorul a fost egal,…