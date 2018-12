Stiri pe aceeasi tema

- "Motiunea va fi citita luni, incepand cu ora 16,00, iar dezbaterea si votul - joi, incepand cu ora 10,00. Probabil ca se va finaliza cu aceasta pseudo-motiune joi, pe la ora 13,00. Membrii Biroului permanent vom fi obligati sa stam sa numaram, sa vedem daca vor fi macar cati au semnat", a afirmat,…

- Aflat la Bruxelles, pentru a participa la Consiliul European, in ziua in care Opozitia a depus la Parlament motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila, presedintele Iohannis a facut referire la acest demers. “Motiunea de cenzura este principalul instrument al Opozitiei in Parlament. Ar fi chiar…

- Reprezentanții PNL, USR și PMP au depus vineri dimineața, la Parlament, moțiunea de cenzura intitulata "Ajunge! Guvernul Dragnea – Dancila, rușinea Romaniei!". Pentru ca Guvernul Viorica Dancila sa pice, moțiunea trebuie votata de cel puțin 233 voturi.

- Liderul USR Dan Barna explica, la Adevarul Live, in ce stadiu sunt negocierile cu Dacian Ciolos pentru o alianta la alegerile europarlamentare din mai. De asemenea, liderul USR vorbeste despre motiunea de cenzura pe care o va depune vineri Opozitia impotriva Guvernului Dancila, dar si despre incercarea…

- Presedintele Kelemen Hunor a declarat, miercuri, referitor la anuntul Opozitiei privind motiunea de cenzura, ca pana la depunerea documentul se pot discuta ”doar teorii” si ca ”deocamdata nu exista nicio alternativa”. El a mai spus ca se pune intrebarea daca ”opozitia vrea sau nu sa guverneze”.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica seara la Romania Tv, ca moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila nu are nicio șansa sa fie adoptata, in condițiile in care, din punct de vedere tehnic Opoziției ii lipsesc cel puțin 50 de voturi, scrie Mediafax.Intrebat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament in acest moment, deoarece opozitiei ii lipsesc cel putin 50 de voturi. "Socotelile pentru motiunea de cenzura sunt foarte simple. (...) Nu…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca, la o eventuala moțiune de cenzura, ALDE va vota in apararea Guvernului. Președintele Senatului nu a exclus posibilitatea ca, prin dosarul DNA, sa existe intenția de a il forța sa voteze o posibila moțiunea anunțata de Opoziție.„Se poate (sa existe intenția…