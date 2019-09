Stiri pe aceeasi tema

- "Tocmai am sanctionat Banca nationala a Iranului", a declarat Donald Trump vineri dupa-amiaza. "Este vorba de cele mai dure sanctiuni impuse vreodata unei tari", a adaugat Donald Trump. Noile sanctiuni au fost aplicate in contextul in care Statele Unite au atribuit Iranului atacurile care au vizat…

- Statele Unite doresc solutionarea pe cale "pasnica" a crizei generate de atacurile care au vizat rafinarii din Arabia Saudita, atribuite Iranului de Washington, a declarat joi seara secretarul de Stat Mike Pompeo, atribuind însa responsabilitatea Iranului, citeaza Mediafax.…

- Președintele francez Emmanuel Macron și omologul sau american, Donald Trump, se vor întâlni în cadrul Adunarii Generale ONU din New York pentru a discuta, printre altele, despre criza din Iran, a declarat o sursa din cadrul Palatului Elysee, citata de Reuters. Franța va continua…

- Președintele rus Vladimir Putin a discutat cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, despre cele doua atacuri asupra instalațiilor petroliere saudite, au transmis miercuri oficialii de la Kremlin, scrie Mediafax, citând Reuters. Cei doi lideri și-au exprimat determinarea…

- Regele Arabiei Saudite, Salman bin Abdulaziz al Saud, a anunțat marți ca Administrația de la Riyad este perfect capabila sa se descurce cu consecințele atacurilor efectuate asupra instalațiilor petroliere și sa raspunda, în caz de nevoie, relateaza Mediafax citând Reuters. Regele a transmis…

- ”Rezerva de petrol din Arabia Saudita a fost atacata. Avem motive sa credem ca știm cine este responsabil, dar vom aștepta sa aflam din partea Arabiei Saudite pe cine considera vinovat de acest atac”, a transmis Donald Trump prin intemediul unui mesaj publicat pe Twitter, scrie Mediafax. Atacurile…

- Arabia Saudita va convoca experți internaționali din cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru a investiga atacurile asupra instalațiilor petroliere, a transmis Ministerul de Externe saudit, menționând ca întreaga lume trebuie sa îi condamne pe cei responsabili, conform Mediafax…

- Atacurile cu drone care au vizat doua instalații petroliere din Arabia Saudita, atribuite de Administratia Donald Trump Iranului, afecteaza aproximativ jumatate din productia de petrol saudita, informeaza cotidianul Financial Times. Atacurile au fost revendicate de insurgentii huthi din Yemen, sustinuti…