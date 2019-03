Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Varsovia continua cu planurile vizand constructia unui canal prin regiunea adiacenta deltei fluviului Vistula, pentru a permite accesul direct din portul polonez Elblag in Marea Baltica, fara trecere prin apele teritoriale ruse, in pofida ingrijorarilor exprimate de activisti de mediu…

- Twitter a lansat marti in Europa mijloace care vor face mai usor pentru alegatori sa identifice reclamele electorale inaintea alegerilor-cheie pentru Parlamentul European din luna mai, pe fondul unor temeri privind actiuni de dezinformare ale Rusiei, relateaza Reuters. Retelele sociale…

- CHISINAU, 17 feb - Sputnik. Țarile UE trebuie sa "opreasca subminarea sancțiunilor SUA" împotriva Iranului, a declarat Mike Pence în fata auditoriului de la Conferința anuala de Securitate de la Munchen, cerându-le aliaților europeni sa urmeze SUA în ceea ce priveste…

- Puterile occidentale doresc sa intareasca apararea in jurul orașului polonez Orzysz, situat la doar 50 de kilometri de enclava rusa Kaliningrad, considerat punctul sensibil al Europei in cazul unei eventuale invazii ruse, scrie The Sun. Orașul polonez din apropierea graniței cu Rusia este in aceasta…

- Germania va investi in total 110 milioane de euro pana in 2021 pentru a-si imbunatati bazele militare din Lituania, a anuntat Ursula von der Leyen, ministrul Apararii, scrie Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Atomica a fost lansata! Ce vrea sa elimine Guvernul – Sute de mii de romani sunt…

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini (extrema dreapta), aflat miercuri in vizita la Varsovia, si-a exprimat dorinta ca Italia si Polonia sa-si uneasca fortele pentru remodelarea Europei, el fiind in cautarea unei noi aliante eurosceptice inainte de alegerile pentru Parlamentul…

- Curtea de Justiție a UE (CJUE) a emis o hotarare prin care obliga Polonia sa suspende imediat aplicarea legii privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Inalta Curte. Astfel, CJUE a incheiat disputa dintre Varșovia și Bruxelles. Hotararea CJUE este definitiva, dupa ce in urma cu doua…

- Guvernul federal elvetian a anuntat ca va astepta rezultatul consultarilor politice suplimentare asupra proiectului de tratat care stabileste relatiile cu UE, ignorand astfel ultimatumul dat de cel mai mare partener comercial al Elvetiei, transmite Reuters. UE declarase că Elveţia poate fi…