- EXATLON 2 APRILIE. Cea mai noua concurenta la Exatlon, Geanina Stana, a avut o evoluție remarcabila imediat ce a fost introdusa im echipa Faimoșilor. Geanina a fost imediat laudata și apreciata de coechipierii sai, pentru ca a adus un plus de valoare echipei! EXATLON 2 APRILIE. Inca de la prima ei evoluție,…

- FCSB CSM POLI IASI LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI SPORT. FCSB si CSM POLI IASI s-au mai intalnit de 10 ori in Liga 1, de cinci ori s-au impus bucurestenii, de patru ori au terminat la egalitate, iar un joc s-a incheiat cu victoria moldovenilor. FCSB CSM POLI IASI LIVE VIDEO STREAM ONLINE DIGI…

- Pentru FCSB, meciul de pe Arena Naționala cu CSM Poli Iași are o insemnatate speciala. Bucureștenii au șansa de a urca pe primul loc pentru prima data in play-off-ul acestui sezon, ca urmare a egalului de sambata dintre CS Universitatea Craiova și liderul CFR Cluj. DIGI SPORT ONLINE STREAMING, TELEKOM…

- Reprezentanții Serviciului Roman de Informații (SRI) au postat pe contul de socializare al instituției un mesaj amuzant, care a devenit viral. Mesajul este o gluma de 1 aprilie, ziua pacalelilor. Acesta a aparut pe pagina de Facebook al Serviciului Roman de Informații, insoțit de textul #1aprilie.…

- Moldovenii platesc deja mai putin pentru gaz. Furnizorul a recalculat tarifele pentru luna ianuarie si februarie, iar primele facturi modificate au ajuns deja la consumatori. Acum, ei achita cu 20,3 la suta mai putin. Tatiana Raetcaia din Capitala a primit o factura mai mica cu…

- Moldovenii platesc deja mai putin pentru gaz. Furnizorul a recalculat tarifele pentru luna ianuarie si februarie, iar primele facturi modificate au ajuns deja la consumatori. Acum, ei achita cu 20,3 la suta mai putin.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, partid care va participa la alegerile europarlamentare din 2019. Cioloș nu a dezvaluit numele viitorului partid, insa a precizat ca Platforma Romania 100 va ramane in continuare…

- Astra sta pe un butoi de pulbere in ciuda mesajelor de echilibru și de calm public transmise de Edward Iordanescu in ultima perioada. Chiar daca situația pare una roz, starea de fapt nu e deloc așa! Jucatorii nu și-au mai primit banii de ceva vreme, primele pentru victoria cu Dinamo nu le-a fost achitata,…

- Botosani: Pap – Ungurusan, Miron, Burca, Acsinte – Tincu, Oaida ("108 - Morutan) - Roman, Achim ("75 - Cucu), Golofca – Golubovic ("108 - Axente). Antrenor: Costel Enache. CSM: Rusu – Bosoi, Frasinescu, Cioinac, Badic ("97 - Zaharia) – Qaka, Chelaru – Platini, Pedro ("75 - Cristea), Jo ("83 - Sin)…

- CFR: Arlauskis – Manea, Vinicius, Muresan, Camora – Djokovic ("85 – Costache), Hoban, Culio - Deac, Tucudean ("73 Omrani), Paun ("64 Mailat). Antrenor: Dan Petrescu. CSM: Rusu – Bosoi, Frasinescu, Jagodinskis ("46 - Pedro), Badic – Cioinac – Platini, Mihaescu ("78 - Kizito), Chelaru, Zaharia ("46…

- Se spune, pe buna dreptate, ca primul pas spre moarte este nașterea. Din primele ore și primele zile de viața nu ne putem aminti nimic, dar oamenii care ne stau alaturi in acele clipe nu uita chipul angelic al unui nou-nascut. In primele zile de viața toți suntem cu adevarat la fel.…

- Liderul CFR Cluj a obtinut o victorie dramatica in fata formatiei CSM Poli Iasi, cu scorul de 2-1 (1-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a fazei play-off a Ligii I de fotbal. Atacantul francez Billel Omrani (90+3) a marcat golul victoriei echipei ardelene,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- Un lot ale carui nume grele, Cristea, Mihalache si Frasinescu, au ajuns spre apusul carierei, cu romani lipsiti de sonoritate (Cioinac, Sin, Bosoi, Badic, ultimii doi alungati in prima faza, din Copou, vara trecuta), cu tineri fara imaginea unuiMorutan, de pilda, cu straini adusi din Republica…

- Regia bucuresteana de transport public inlocuieste casieriile cu automate electronice. Cinci aparate sunt deja amplasate in oras si vor deveni functionale saptamana viitoare. Oficialii RATB nu au decis inca ce vor face cu cei 250 de casieri, dar au anuntat ca niciunul nu va ramane fara serviciu.

- Lazio: Strakosha – Gabaron, de Vrij, Caceres ("26 – Bastos) – Basta, Parolo, Leiva, L.Alberto ("67 – Mogia), Lulic – Anderson ("74 – Caicedo), Immobile. Antrenor: Simone Inzaghi. FCSB: Vlad – Benzar, Planic, Gaman ("61 – Balasa), Morais – Nedelcu ("46 – Filip), Teixeira – Man, Budescu, Fl. Tanase…

- Dinamo, Viitorul si CSM Poli Iasi se bat pe ultimele doua locuri de play-off, iar primele zvonuri despre un posibil ”meci strategic” la Giurgiu nu au intarziat sa apara. Intr-un interviu acordat in exclusivitate MEDIAFAX, Iordanescu a negat cu vehementa existenta vreunei intelegeri intre cele doua…

- Gabi Torje a fost zguduit de finalul derby-ului Dinamo - FCSB 2-2, dupa ce echipa sa a fost egalata de Teixeira la ultima faza a meciului. Imediat dupa gol mijlocașul revenit in aceasta iarna in Liga 1 a parasit banca de rezerve și s-a indreptat catre vestiare. Imaginile televiziunilor l-au surprins…

- Imediat dupa golul lui Teixeira din minutul 90+3 un fan al lui Dinamo a intrat pe teren și s-a dus amenințator spre portarul FCSB, Andrei Vlad. Suporterul i-a adresat mai multe cuvinte dure goalkeeperului, dar nu l-a lovit, deși avea tot timpul din lume pentru ca oamenii de ordine au intervenit dupa…

- CSM Poli Iasi a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa ACS Poli Timisoara, intr-un meci din etapa a XXV-a a Ligii I.Au marcat Platini ’11 si Andrei Cristea ‘26 pentru invingatori, respectiv Vasvari '88 (penalti) pentru gazde, scrie news.ro. Vezi golurile AICIACS…

- Va reamintim, Primaria Timișoara a incheiat un contract cu firma Mercedes, pentru achiziția a 20 de autobuze de capacitate mica (n.r. minibuze) și a unui autocar. Primele mijloace de transport au sosit la Timișoara la inceputul anului trecut, iar anul acesta au mai venit șapte. Societatea…

- FCSB și CFR Cluj, primele doua clasate din Liga 1, se intalnesc de la 20:45, in derby-ul etapei a 24-a din sezonul regulat. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. VEZI AICI LIVETEXT FCSB - CFR CLUJ Echipele probabile: FCSB: A. Vlad - R. Benzar, V.…

- Gigi Becali susține ca i s-a propus sa preia clubul Dinamo. Ce raspuns le-a dat ”cainilor”. ”Mi s-a propus și mie Dinamo, inainte. Dar nu pot face așa ceva. Prima data mi-a fost propus CFR, a fost Paszkany la mine. Mi-a zis ca sunt campion sigur cu doua echipe. Mi s-a propus Dinamo. Dar nu fac ceva…

- Voluntari: Balauru – Pleasca, Balaur, Achim, Bucurica - Novac ("46 - Ad. Voicu), Rauta – Ivanovici ("66 - Capatina), Marinescu ("85 - Cernat), Pircalabu – Ad. Balan. Antrenor: Claudiu Niculescu. Iasi: Koselev – Bosoi, Mihalache, Cioinac, Badic – Qaka ("83 - Mihaescu), Chelaru ("86 a Pantiru) –…

- Vicecampioana en titre FCSB a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-0), echipa Gaz Metan Medias, in etapa a 23-a din Liga 1. Constantin Budescu a deschis scorul pentru oaspeti, in minutul 25, in urma unui penalty obtinut tot de el, dupa un fault al lui Nasser Chamed. Intrat la pauza, Denis…

- Alibec a inscris in minutul 62. Celalalt gol al oaspetilor a fost inscris de Budescu '25 (penalti), iar pentru gazde a marcat Larie, in minutul 79 (autogol). 0-1: Budescu a transformat un penalti acordat pentru un fault al lui Chamed asupra sa. 0-2: Alibec a inscris de la aproximativ 13 dupa o pasa…

- Dica nu este mulțumit cu jocul FCSB-ului. Il apara pe ezitantul Andrei Vlad. ”Sunt mulțumit de rezultat, dar jocul nu m-a mulțumit. Am suferit foarte mult in aceasta seara. Cei de la Mediaș au adus jucatori buni. Am avut probleme la inceputul primei reprize și pe finalul meciului cand cei de la Mediaș…

- Un singur succes au reusit ardelenii in precedentele 17 jocuri din campionat, 1-0 cu FC Botosani (29.09.2017), in rest au opt remize si tot atatea partide pierdute, informeaza lpf.ro. GAZ METAN MEDIAȘ – FCSB (ora 20.45, Digi, Telekom, Look) Echipele: Gaz Metan Mediaș: Greab – V. Crețu, M. Constantin,…

- Un singur succes au reusit ifovenii in ultimele șase jocuri disputate pe teren propriu in campionat, 3-0 cu Sepsi OSK, in rest au trei remize albe si doua infrangeri, potrivit lpf.ro. FC VOLUNTARI – CSM POLI IAȘI 0-0 Moldovenii au bifat doar o victorie in precedentele noua deplasari din campionat, 2-0…

- Robert W. ”Bob“ Gore s-a nascut pe 15 aprilie 1937 in Salt Lake City, Utah, ca fiu al lui Wilbert Lee ”Bill“ Gore si al Genevievei Gore. |n 1950, s-a mutat impreuna cu parintii sai in Newark, Delaware, iar 13 ani mai tarziu primeste titlul de doctor in inginerie chimica la Universitatea din Minnesota.…

- FCSB va juca azi, de la ora 17:00, in ultimul amical din Spania, cu NK Osijek. Meciul va fi in format liveVIDEO și TEXT pe GSP.RO. liveTEXT FCSB - NK Osijek 0-0 Echipa de start FCSB: F. Nița - R. Benzar, Gaman, Larie, Momcilovici - Pintilii, Nedelcu - D.Man, Budescu, Teixeira - Fl. Tanase (cpt.)Rezerve:…

- Cu puțin timp in urma s-a terminat ședința de alegere a noului președinte al organizației municipale PNL Deva, scrutinul fiind caștigat de catre Florin Oancea. Imediat dupa anunțarea oficiala a rezultatului, Florin Oancea obținand 85 de voturi, contracandidatul sau, Mirel Oltean, opt, iar…

- Teixeira, Budescu si Pintilii n-au cum sa dispara in primavara din primul "11", cu toate ca patronul vrea o echipa cu tineri din care sa scoata milioane de euro. Patronul pune porecle si vrea sa faca primul "11", dorind o linie ofensiva cu junii Man, Florin Tanase si Florinel Coman titulari, iar Nedelcu…

- Pe blogul jurnalistului Cristian Scutariu a aparut un articol in care este prezentat statusul contului de WhatsApp al lui Nicolae Dica, status care tradeaza o situatie incordata intre antrenor si sotia acestuia. "Pentru toate curvele care aveti acest numar de telefon. Jocul s-a terminat. Semnat,…

- Aflat in cel de-al doilea cantonament al iernii cu FCSB, Nicolae Dica este nevoit sa pregateasca finalul sezonului regular si ”dubla” cu Lazio din primavara Europa League in conditii dificile. Dincolo de problemele pe care le are la echipa cu situatia accidentatilor, s-ar parea ca antrenorul FCSB…

- Si ardelenii si moldovenii dau dovada ca pot privi orice situatie cu umor. In urma lungilor dezbateri pe tema proiectului autostrazii A8 (Ungheni - Iasi - Targu Mures), a fost creat un event pe Facebook: inaugurarea rutei in anul 2050. Se precizeaza ca stadiul actual al proiectului este cel de vis.…

- CSM Poli Iași a susținut al doilea test al stagiului din Antalya, in compania echipei din prima liga a Rusiei FC Rostov, 1-1 (0-1), prin golurile marcate de Sin (54, din pasa lui Zaharia), respectiv Soloviev (39). Formația din Copou a evoluat in urmatoarea formula: Koselev (46 Rusu) – Sin (68 Panțaru),…

- Bacalaureatul 2018 incepe peste mai puțin de o luna. Elevii de clasa a XII-a care s-au hotarat sa dea examenul de bacalaureat in prima sesiune susțin primele probe in luna februarie. Este o modificare in sistemul de educație care intra in vigoare incepand de anul acesta. Imediat dupa vacanța intersemestriala,…

- In urma postarii Gabrielei Firea, Victor Ponta a spus, la Antena 3, ca primarul Capitalei nu schimba tabara, ci ”doamna Firea profita de greșelile celor doi (Mihai Tudose-Liviu Dragnea, n.r.) pentru a le lua fața in PSD”. Victor Ponta spune ca este anormal ca un ministru foarte important…

- Maria Constantin a inceput sa-și vada de viața sa și sa-și gaseasca din nou energia dupa separarea de soțul sau. Și pentru ca este o femeie puternica nici nu se gandește ca nu va reuși.

- Un barbat de 56 de ani si-a pus capat zilelor, aruncandu-se de la mansarda unui camin de batrani ce functiona ilegal in localitatea Valea Putnei din judetul Suceava. Administratorul acestui centru este un preot care a spus ca va suspenda activitatea caminului, nu pentru ca ar functiona fara niciun fel…

- Echipa ieseana de fotbal CSM Politehnica a inceput ieri cantonamentul de iarna. Ajunsa marti seara in Bucuresti, delegatia ieseana a plecat spre Turcia ieri dimineata, cu avionul, pana la Istanbul, apoi tot pe calea aerului spre Antalya. La complexul de cinci stele Kamelya World Selin vor sta toti…

- Avalansa in Fagaras. Salvamontisti din Cluj la acțiunea de salvare O echipa de salvatori montani din Cluj a participat, in weekendul recent incheiat, alaturi de salvamontiști din județele Sibiu și Argeș, la o acțiune de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa in munții Fagaraș, in zona cotei…

- Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el. Andreea Mitu a nascut! Cunoscuta sportiva a adus pe lume un baiețel perfect sanatos și imediat a facut publice și cateva fotografii cu el.

- Dupa cateva zile de refacere a fortelor, politica isi recastiga teritoriile aparent pierdute. Primele institutii care ies la rampa, Guvernul si CSM. Imediat dupa Anul Nou, unul dintre ministri si-a dat demisia. Ocazie pentru PSD de a discuta despre o posibila restructurare a guvernului. Actualul guvern…

- Anul trecut, Mad Catz – cunoscut pentru realizarea și distribuirea de mouși, caști și controllere de gaming și accesorii pentru Rock Band, s-a aflat in prag de faliment dupa ce Rock Band 4 nu a fost tocmai un succes. Dar acum… Mad Catz is back in the game ! Un comunicat de presa…