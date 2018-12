Atinge aceste zone erogene ale femeilor. Vor innebuni de placere! Nimeni nu poate nega faptul exista multi nervi comasati in acele zone erogene, insa senzorii placerii se afla de-a lungul intregului sau trup, asa ca nu va fi nevoie de foarte multa stimulare pentru a o aduce in starea in care vrei. Odata ce ai invatat aceste zone erogene pregateste-te pentru noptile fierbinti ce vor urma. Insa lucrurile nu se opresc aici. Poti sa-i oferi placere sotiei tale, cand vine acasa obosita dupa o zi grea de munca, prin masarea respectivelor zone. Ea se va simti bine, iar tu vei primi multe bile albe din partea ei. Parul si ceafa, zone erogene importante … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

