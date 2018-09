Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de 29 septembrie 2018, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata cu privire la faptul ca, in jurul orei 18,50, Șerban Crucița, de 71 de ani, din Alba Iulia a plecat de la domiciliul sau si nu s-a mai intors. Familia ei o cauta cu disperare și orice ajutor e binevenit. Femeia […]

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Secției 4 Prundeni și Poliției municipale Dragașani au efectuat verificari pentru depistarea unei femei de 87 de ani, disparuta de la domiciliul din comuna Scundu. Femeia a fost redata in siguranța familiei. In ...

- Sotia unui barbat din Otelu Rosu care a disparut de acasa in urma cu o saptamana este intr-o situatie cel putin ciudata. Desi barbatul este de negasit inca de la sfarsitul lunii trecute, din 31 august, politia nu a demarat o ancheta de amploare pentru gasirea acestuia, intrucat considera ca a plecat…

- Polițiștii clujeni au nevoie de ajutorul cetațenilor pentru a gasi o adolescenta de 15 ani, disparuta de acasa de o saptamâna.”La data de 26 august a.c., Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 22 august a.c., ORZAC MARIA-ELENA, de 15 ani, a plecat voluntar…

- O femeie in varsta de 33 de ani din Șugag este cautata de familie. Aceasta a disparut, la mijlocul lunii august, dupa ce a fost externata din Spitalul din Alba Iulia. Potrivit unor vecini ai acesteia, persoana disparuta se numește Cata Ioana. Femeia ar fi fost internata, la inceputul lunii august, la…

- O fata, de 14 ani, din comuna gorjeana Polovragi, este cautata de politie, dupa ce a disparut de acasa. Politisti din cadrul Postului de Poliție Polovragi au fost sesizați de o femeie, cu privire la faptul ca fiica sa, Spirlu ...

- Alerta in Timis, dupa ce in urma cu doua zile o femeie in varsta de 81 de ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors pana in prezent. Disparuta a plecat de acasa in data de 4 august inspre Recas, iar pana acum nimeni nu a mai putut sa o gaseasca. Ecaterina Biro […] Articolul O femeie de 81 de ani a…

- Politisti din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Targu-Carbunesti au identificat-o, pe raza comunei Prigoria, pe Diaconu Andreea Denisa, de 14 ani, din localitate, care, in urma cu doua zile, a plecat in mod voluntar de la domiciliu și nu a ...