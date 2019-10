Ati văzut-o ? O fată de 19 ani este de negăsit O fata în vârsta de 19 ani, din municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj, a plecat de acasa, la data de 16 octombrie anul curent și este de negasit. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 16 octombrie anul curent, tânara PLOAȚA NICOLETA ELENA, în vârsta de 19 ani, din municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj, locuind efectiv în municipiul Cluj-Napoca, a plecat de la reședința, iar de atunci nu este de gasit. Semnalmentele persoanei… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

