- O femeie de 71 de ani, din Alba Iulia, disparuta sambata de acasa, este cautata de polițiști. In seara zilei de sambata, 29 septembrie 2018, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata cu privire la faptul ca, in jurul orei 18,50, Serban Crucita, de 71 de ani, din Alba Iulia a plecat de la domiciliul…

- O satmareanca face apel catre toti cei care pot sa o ajute, ca sa isi gaseasca tatal. Barbatul a disparut in cursul zilei de marti, 25 septembrie. „Va rugam cine la vazut sa ne dea un mesaj. Era imbracat in geaca neagra scurta cu pantaloni negri si camasa mov. Va multumim ajutati-ne. Sunt fiica […]

- Baiatul de 12 ani din Ștefanești, disparut de acasa, a fost gasit de jandarmi. In aceasta dupa-amiaza, patrula de jandarmi care se afla in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza orașului Ștefanești a intervenit in sprijinul Poliției Ștefanești pentru cautarea unui minor, de aproximativ 12 ani,…

- Maria Budea, o femeie de 45 de ani din Conop, a disparut de acasa in urma cu doi ani. Aceasta are urmatoarele semnalmente: 1,50 metri inaltime, 50 de kilograme, par negru (vopsit), tuns scurt. Persoanele care dețin informații ce pot conduce la depistarea femeii sunt rugate sa apeleze serviciul unic…

- Sotia unui barbat din Otelu Rosu care a disparut de acasa in urma cu o saptamana este intr-o situatie cel putin ciudata. Desi barbatul este de negasit inca de la sfarsitul lunii trecute, din 31 august, politia nu a demarat o ancheta de amploare pentru gasirea acestuia, intrucat considera ca a plecat…

- O femeie, de 69 de ani, din municipiul Craiova, a plecat voluntar de la domiciliu la 14 iulie 2018, in jurul orei 06.00 si nu a mai revenit. Este vorba despre Ioana Pirjol. Aceasta a mai fost plecata de la ...

- Burlea Andra Irina a iesit sa isi plimbe catelusul si nu s-a mai intors acasa. Familia este disperata si o cauta sir de ore bune. Fetita, in varsta de doar 9 ani, a plecat de acasa luni dimineata, in jurul orei 10:30.

- Joi, 19 iulie, Irina Maria Tanase, de 14 ani, a plecat voluntar de la domiciliul sau din municipiul Pitești, județul Argeș, fara a mai reveni. Semnalmente: inaltime 1,65 m, 50 kg, par lung, șaten, fata ovala, ochi caprui. Vestimentație probabila la momentul dispariției: pantaloni tip blugi trei sferturi,…