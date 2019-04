Stiri pe aceeasi tema

- "Ultimul Neuron SRL", "Zmeul Zmeilor SRL" sau "Prapastia SRL", sunt doar cateva dintre cele mai creative denumiri de firme inregistrate la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), analizate de catre specialistii de la KeysFin. Conform cercetarii, romanii sunt extrem de inventivi…

- Romanii sunt un popor creativ, plin de imaginatie, inclusiv in afaceri, acolo unde iti trebuie multa inventivitate pentru a trece cu bine prin furcile caudine ale blocajului financiar. Dincolo de modul in care reusesc sa se descurce in business, unii...

- ​Tu ai face afaceri cu o firma cu denumirea "Simplu și eficient SRL" sau cu "Sigur ca da SRL"? La prima vedere, premizele par a fi pozitive. Lucrurile par a fi ceva mai complicate, din aceasta perspectiva, daca vrei sa faci afaceri cu "Vodoo Solutions" sau mai ales cu "Ultimul…

- Romanii sunt un popor creativ, plin de imaginatie, inclusiv in afaceri, acolo unde iti trebuie multa inventivitate pentru a trece cu bine prin furcile caudine ale blocajului financiar. Dincolo de modul in care reusesc sa se descurce in business, unii cu succes, altii mai greu, exista un capitol la care,…

- Primarul Nicolae Robu spune ca primaria a amenajat destul loc in subteran pentru cabluri, astfel ca operatorii de servicii nu au niciun motiv sa nu ingroape firele. „Este o mare problema a orașului, care ar fi trebuit sa fie rezolvata de foarte mulți ani. Din pacate, ne confruntam…

- Patronatele avertizeaza ca ar putea urma un val de concedieri in urmatoarea perioada. Potrivit unui sondaj facut de Confederatia Nationala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, 80% dintre oamenii de afaceri spun ca vor fi nevoiti sa dea afara angajati. Numarul celor care vor ramane fara loc de munca…

- Cand patronatele au cerut creșterea salariului minim in domeniul lor de activitate, mulți s-au intrebat: Ce i-a oprit pana acum sa ofere cei 3.000 de lei și de ce este nevoie sa ceara Guvernului sa le impuna acest salariu? Am aflat raspunsul de la Federația Patronatelor Societaților din Construcții…

- In anul Centenarului, unul dintre puținele domenii care performeaza la standardele occidentale este industria de software, sectorul cel mai dinamic și cu cel mai mare potențial de dezvoltare pentru Romania. Analiștii de la KeysFin au ales in mod special industria de software pentru a marca, astfel,…