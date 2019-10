Aterizare forţată lângă autostrada A1 Un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat, duminica seara, pe camp, in zona localitatii Vanatorii Mici, judetul Giurgiu, in apropiere de autostrada A1, informeaza IGSU.



Potrivit sursei citate, la bord se aflau doua persoane - pilot si pasager - care nu au avut nevoie de asistenta medicala.



La fata locului au fost alertate un echipaj de stingere si o ambulanta SMURD. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, in jurul orei 18, pompierii de la ISU erau solicitați sa intervina la un eveniment mai puțin obișnuit: ”Astazi, in jurul orelor 18.00, ISU GIURGIU a fost solicitat pentru a interveni in apropierea A1, km 42, sens de mers catre Bucuresti la un accident in care a fost implicat un avion…

- Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat, duminica seara, pe un teren arabil de langa autostrada A1, in Giurgiu. Pilotul a scapat nevatamat, transmite Mediafax.Potrivit ISU Giurgiu, pompierii au fost chemați sa intervina, duminica seara, in apropierea autostrazii A1, pe sensul de mers…

- Alerta la aeroportul din Iași dupa ce un senzor de la aeronava care venea de la Munchen a indicat ca sunt probleme la roata din fața a trenului de aterizare. Avionul a aterizat in siguranța la a doua incercare și niciun pasager nu a fost ranit.Citește și: Rasturnare de situație: cat timp condusese…

- Primarul comunei Vanatorii Mici, Aurelian Simion, unul dintre cei trei primari ai ALDE din judetul Giurgiu, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca a fost dezamagit atunci cand liderul formatiunii sale, Calin...

- Aeronava de tip Airbus 320 care efectua zborul WZZ 3652 pe ruta Luton-Iasi, a efectuat o aterizare de urgenta pe aeroportul Henri Coanda luni, la ora 14.26, ca urmare a unei probleme tehnice, informeaza CNAB.

- La o aruncatura de Capitala, cu drum de acces de mare viteza, județul Calarași este una dintre așezarile din zona de sud a Campiei Baragan, ce face parte din bazinul hidrografic al Dunarii și este inconjurat de județele Giurgiu, Ilfov, Ialomița și Constanța. Dunarea ofera Calarașiului granița cu vecinii…

- Evenimentul s-a petrecut miercuri, puțin dupa pranz, in zona localitații Vanatorii Mici, acolo unde un camion s-a rasturnat in afara parții carosabile. Pompierii Detașamentului Bolintin Deal au ajuns rapid la fața locului și au constatat ca cei doi barbați ce se aflau in camion nu aveau nevoie de descarcerare.…

- Strabag a contestat A3 Biharia – Chiribiș in instanța lotul Biharia – Chiribiș, pentru a doua oara! Oradenii de la Trameco fusesera dați caștigatori de catre CNAIR. Tot cu repetiție.