- Un avion in care se aflau 182 de pasageri, care zbura de la Londra la Salonic, a aterizat, in noaptea de vineri spre sambata, la Timisoara din cauza ninsorii puternice care a determinat inchiderea aeroportului din Salonic, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O aeronava a companiei Air France a fost obligata se aterizeze de urgența pe aeroportul „Henri Coanda” din Otopeni in aceasta seara. Avionul marca Boeing 777 efectua o cursa pe ruta Bangkok – Paris. O persoana aflata la bordul aeronavei a necesitat ingrijiri medicale de urgența și, din acest motiv,…

- Pasageri revoltati pe Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" Constanta dupa ce zborul nr. TK1051 a fost anulat. Avionul companiei Turkish Airlines trebuia sa decoleze catre Istanbul la ora 16.30 si sa aterizeze la ora 18.45.Reprezentantii Aeroportului International "Mihail Kogalniceanu" au declarat…

- Avionul in care se afla Angela Merkel a aterizat de urgența la o ora de la decolarea de pe aeroportul din Berlin. Aeronava, un Airbus A340, se indrepta spre Buenos Aires, unde cancelarul german urma sa participe la reuniunea G20.

- Sase pasageri au fost raniti vineri dupa ce un avion al companiei Fly Jamaica, ce se indrepta spre metropola canadiana Toronto, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in Guyana, transmite Reuters preluata de Agerpres. Avionul, care avea la bord 120 de pasageri si opt membri ai echipajului, decolase…

- Un avion Boeing-737, care efectua cursa din Novosibirsk in China, a cerut sa aterizeze de urgența pe aeroportul din orașul rus Krasnoiarsk dupa ce piloții au descoperit o crapatura pe geamul cabinei. La bordul avionului se afla 166 de pasageri și șase membri ai echipajului.

- Cursa venea din Kutaisi (Georgia) și mergea spre Varșovia. Imediat dupa aterizarea de urgența pe Aeroportul Otopeni, pasagerii au fost debarcați, in siguranța. De asemenea, programul zborurilor nu a fost afectat. Nava a fost izolata și parcata intr-o poziție speciala adoptata cand au loc astfel de…

- Celebrul tenor italian Andrea Bocelli a intarziat la o conferința de presa pe care a avut-o la Milano dupa ce elicopterul in care se afla a aterizat de urgența. Andrea Bocelli, in varsta de 60 de ani, a avut parte de un incident in timpul unui zbor cu elicopterul. Renumitul artist a intarziat la…