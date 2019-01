Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Rusia au anunțat marți ca un avion al companiei Aeroflot a fost nevoit sa faca o aterizare de urgența la scurt timp dupa decolare, dupa ce la bord ar fi existat o tentativa de...

- Aeronavele care pleaca de pe Aeroportul Internațional „Henri Coanda” (Otopeni) pot inregistra, vineri, intarzieri de 30-45 de minute, potrivit Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB).Intarzierile sunt provocate de degivrarea avioanelor, nu de condițiile meteorologice, conform Mediafax.…

- O aeronava a AirFrance a aterizat, miercuri, la ora 17:23, pe Aeroportul International „Henri Coanda” din Bucuresti, din cauza unei urgente medicale, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale de Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Un avion de pasageri, in care se aflau doar membrii echipajului, a aterizat de urgenta, vineri noaptea, pe Aeroportul International ... The post Aterizare de urgenta pe Aeroportul din Timisoara! Motorul unui avion s-a defectat appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie din Australia a fost prinsa joi dimineata, pe Aeroportul International ''Henri Coanda'', de catre lucratorii vamali, avand in bagajul de cala o cantitate de 3,2 kg cocaina, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Potrivit surselor citate, femeia in cauza venea…