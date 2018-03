Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre o aeronava Boeing 777 a companiei Etihad Airways, la bordul careia o femeie, in varsta de 68 de ani, ar fi suferit un infarct. Imediat pilotul a cerut aterizare de urgenta pe Aeroportul Otopeni din Bucuresti. "In momentul de fata, echipajele medicale ale aeroportului…

- Aterizare de urgența, sâmbata, pe Aeroportul Henri Coanda, dupa o pasagera a facut infarct la bordul avionului, anunta Realitatea TV. Pilotii au decis sa aduca avionul în siguranta la sol.

- Aterizare de urgenta, sambata, dupa pranz, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o pasagera, care se afla pe cursa Dallas – Abu Dhabi, a facut infarct, pilotul cerand ca aeronava sa poata ateriza la Bucuresti. Este vorba despre o aeronava Boeing 777 ...

- Un pasager de 68 de ani a suferit un atac de cord Un Boeing 777 al companiei Etihad ce zbura spre Abu Dhabi a cerut sa aterizeze de urgența. Aeronava care venea de la Dallas a fost redirecționata la București dupa ce un pasager in varsta de 68 de ani a suferit un atac de cord. Apelul catre aeroportul…

- Un Boeing 777, unul dintre cele mai mari avioane din lume, a cerut aterizarea de urgenta dupa ce o pasagera se simtea rau, informeaza Antena3.ro. Avionul a aterizat in urma cu putin timp pe Aeroportul Henri Coanda. Este vorba despre un zbor Abu Dhabi al companiei Etihad. Potrivit surselor, o pasagera…

- Aterizare de urgenta, sambata, dupa pranz, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o pasagera, care se afla pe cursa Dallas - Abu Dhabi, a facut infarct, pilotul cerand ca aeronava sa poata ateriza la Bucuresti.

- Autoritațile au declanșat alerta pe Aeroportul Otopeni! Și asta dupa ce piloții unui avion plin cu pasageri a cerut sa aterizeze de urgența. Aeronava efectua zborul #EY160 pe ruta Dallas – Abu Dhabi insa a fost redirecționata la București, dupa ce un pasager in varsta de 68 de ani a suferit un atac…

- A fost declanșata alerta pe Aeroportul Otopeni! Un Boeing 777 ce zbura spre Abu Dhabi a cerut sa aterizeze de urgența. Aeronava efectua zborul #EY160 pe ruta Dallas - Abu Dhabi insa a fost redirecționata la București dupa ce un pasager in varsta de 68 de ani a suferit un atac de cord.

- A fost declanșata alerta pe Aeroportul Otopeni! Un Boeing 737 ce zbura spre Abu Dhabi a cerut sa aterizeze de urgența. Aeronava efectua zborul #EY160 pe ruta Dallas - Abu Dhabi insa a fost redirecționata la București dupa ce un pasager in varsta de 68 de ani a suferit un atac de cord.știre…

- Accident GRAV pe traseul Ialoveni - Costești. Un microbuz de model Mercedes de pe ruta Chișinau-Molești s-a rasturnat pe traseul Ialoveni- Costești. La volanul acestuia se afla un barbat de 61 ani, acesta nu a adaptat viteza la conditiile meteo, astfel, a derapat de pe sosea si s-a inversat pe partea…

- Din cauza conditiilor meteo au fost anulate 12 curse operate de trei companii, pe relatiile Treviso, Istanbul, Cluj, Chisinau, Pisa si Stockholm, anunta Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB), intr-un comunicat transmis vineri. „Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti…

- UPDATE: ora 19:15 – Doua curse care trebuiau sa ajunga, in aceasta seara, la Iasi dinspre Bucuresti nu au mai plecat de pe Aeroportul Otopeni, deoarece firma care se ocupa de degivrare, care are contract cu operatorii aerieni, a ramas fara lichid degivrant. Alte doua curse externe care au plecat din…

- Traficul aerian este dat peste cap pe Aeroportul Otopeni din capitala, din cauza ploii inghetate, un fenomen meteo care se formeaza atunci cand ploaia intalnește o suprafața foarte rece și ingheața pe loc. Potrivit Companiei de Aeroporturi Bucuresti avioanele nu pot decola, insa pista aeroportului…

- Condițiile meteo nefavorabile din țara și strainatate au afectat la Timisoara mai multe curse aeriene in cursul serii zilei de luni, 26 februarie. Doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de la destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara…

- In cursul diminetii de marti, 12 curse aeriene au inregistrat intirzieri de pana la 40 de minute pe aeroportul Henri Coanda din Otopeni, generate de necesitsatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare si/sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi…

- CFR Calatori anunta ca, din cauza vremii nefavorabile, au fost anulate mai multe trenuri. In plus, au fost inregistrate intarzieri de zeci de minute in Gara de Nord din Capitala. “Cateva trenuri anulate – cel de Constanta si Craiova, dar traficul de pasageri este preluat de alte trenuri. Acum la Bucuresti…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența și Comandamentul de Deszapezire al Municipiului Ploiești, reunite de urgența duminica dupa-amiaza, in contextul emiterii avertizarii cod galben de ninsori și (26.02., ora 04.00 - 27.02., ora 20.00) și cod portocaliu pentru temperaturi scazute (26.02., ora…

- Prefectul Marian Serbescu a convocat, ieri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, sedinta in cadrul careia au fost discutate atat masuri privind persoanele aflate in situatii sociale dificile (femei gravide, persoane care fac dializa etc.), cat si cele referitoare la interventii pe drumurile…

- Un avion care circula pe ruta Londra București a fost deturnat din cauza unei probleme medicale. O femeie in varsta s-a simțit rau, iar avionul a aterizat de urgența la Praga. Calatorii au intrat in panica, miercuri seara, iar unul din aceștia imortalizat intervenția medicilor de urgența. Calatorul…

- Aeronava de pe ruta Dubai - Amsterdam a trebuit sa faca o aterizare de urgența la Viena dupa ce a izbucnit o lupta la propriu pentru ca unul din pasageri nu se mai oprea din vanturi greu de suportat.

- Liderul sindical care a suferit un stop cardio-respirator in timpul unei intalniri a sindicatelor cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, este internat la Sectia de Terapie Intensiva, fiind in stare grava, potrivit reprezentantilor Spitalului Universitar de Urgenta.Conform reprezentantilor…

- INCREDIBIL Un cunoscut om de afaceri din Barlad, Ovidiu Rotaru, fost rugbyst si inginer la SC Rulmenti Barlad, a decedat pe 11 februarie la orele 21.30, fulgerator. Ovidiu Rotaru avea doar 48 de ani, o familie frumoasa, doi copii si multe planuri de viitor. Totul s-a terminat insa brusc, pe 11 februarie.…

- Guvernul ar putea adopta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care vizeaza angajatii part-time. Sedinta de Guvern va avea loc la ora 16,00, informeaza Biroul de presa al Executivului. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca aceasta OUG care vizeaza…

- Pistele aeroportului Otopeni pun in pericol traficul aerian si au nevoie urgenta de reparatii capitale! Avertismentul este dat de controlorii de trafic aerian, intr-un raport al Corpului de Control al Premierului.

- Dupa ce recent au dotat secția de arși a Spitalului Județean din Cluj cu echipamente de care era neaparata nevoie, membrii Beard Brothers doresc sa doteze Serviciul Mobil de Urgența, Reanimare și Descarcerare cu o ambulanța noua. Decizia lor a venit la câteva zile dupa ce medicul șef UPU-SMURD…

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- „In sectorul buegtar sunt mai multi angajati in regim part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori. Legea salarizarii nu afecteaza sub nicio forma drepturile salariale ale acestora, dar in Ordonanta de Urgenta nr. 79/2017 s-a stabilit ca angajatii platesc contributii la…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 7 februarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Astazi, in prezența secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Arafat, sediul IGSU a gazduit activitatea prilejuita de preluarea comenzii inspectoratului general de catre general de brigada Dan-Paul Iamandi. Conform deciziei primului ministru, emisa in baza propunerii…

- Cel putin doi oameni au murit si 70 au fost raniti duminica in urma coliziunii dintre doua trenuri in Carolina de Sud (sudul SUA), a informat Departamentul pentru Situatii de Urgenta din Carolina de Sud (SCEMD), citat de Reuters, potrivit Agerpres. Trenul transporta 139 de pasageri si opt angajati…

- Vineri s-a inaugurat punctul de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Iasi de la Podu Iloaiei. La acest punct de lucru vor lucra 12 angajati ai ISUJ, care vor putea interveni profesionist si in regim de urgenta 24 de ore din 24. "Reusita acestui proiect este un exemplu de…

- Direcția de Asistența Sociala Deva aduce la cunoștința instituțiilor publice și private care intocmesc și elibereaza adeverințe de venit (Anexa nr. 2 – Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 111/2010) persoanelor care au dreptul la indemnizație pentru creșterea copilului sa procedeze la verificarea…

- Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru News.ro ca un copil de patru ani, care s-a prezentat in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, joi dimineata, a decedat in cursul zilei. "Copilul avea patru ani si a venit la Urgenta…

- Dupa ce au promis anularea Declarației 600, autoritațile au ajuns la concluzia ca trebuie doar amanata. Nu se mai depune pana la 31 ianuarie, așa cum era pana acum legea, nici pana la 1 martie, cum era proiectul inițial de Ordonanța a Guvernului, ci pana la 15 aprilie. Numai ca, indiferent cand se depune,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la sediul instituției, marți, 31 ianuarie, activitatea desfașurata de instituție pe parcursul anului 2017. La conferința au fost prezenți lt.col. Adrian Dobocan, inspectorul…

- Ministrul Justitiei: Ar fi fost nerealist sa se creada ca, in 6 luni, Romania va remedia problemele din inchisori Calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare a fost transmis CEDO in termenul prevazut, ministrul Tudorel Toader precizand ca ar fi fost nerealist sa se considere…

- Serviciul de Ambulanta Judetean Satu Mare asigura asistenta medicala de urgenta pe intreg teritoriul judetului Satu Mare. Acesta este un serviciu public de importanta strategica, care dispune de Statia centrala Satu Mare si de un numar de trei substatii amplasate in orasele: Negresti-Oas, Carei, Tasnad.…

- Avionul este cel mai sigur mijloc de transport, dar chiar și așa exista și tragedii sau situații în care este nevoie de aterizare de urgența. Pasagerii unui zbor Malaysia Airlines au povestit clipele de coșmar prin care au trecut, dupa ce au auzit ca zborul MH122 de la Sydney la Kuala…

- Pe Aeroportul International Chisinau, din cauza ninsorilor, sase curse aeriene au inregistrat intarzieri la aterizare, iar doua la decolare. PUBLIKA.MD aminteste ca Moldova se afla sub Cod Portocaliu de precipitatii puternice, sub forma de lapovița și ninsoare.

- Biletele de la TAROM pentru ruta Iasi - Madrid sunt blocate, dupa cum afirma o pasagera care a luat teapa de doua ori. Femeia a platit pentru zboruri directe si a fost anuntata ca va avea de calatorit noua ore in loc de patru din cauza escalei din Bucuresti. Cand a sunat la companie, a fost informata…

- Un avion cu 162 de pasageri la bord a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, asa cum relateaza mediafax.ro. Cauzele incidentului sunt necunoscute, dar autoritatile au deschis deja o ancheta. Guvernatorul provinciei Trabzon, Yucel Yavuz,…

- In 2017, Ministerul Sanatații a alocat un buget de peste 8 milioane de lei județului Suceava, pentru tratamentul pacienților cu accident vascular cerebral și infarct miocardic și pentru cei care au necesitat terapie intensiva. Anunțul a fost facut de șeful interimar al Direcției de Sanatate Publica,…

- Poliția din Indonezia a arestat o femeie dupa ce personalul unui avion a gasit trupul unui copil înfașurat într-o punga de plastic. Aeronava se îndrepta spre aeroportul internațional Soekarno-Hatta din Jakarta. Bebelușul, nascut în mijlocul zborului, a fost gasit de…

- Aterizare de urgența la Palermo! Un avion Blue Air a pierdut brusc din altitudine, in timp ce se indrepta catre Catania. Avionul decolase de la Bacau și se indrepta catre orașul Palermo. La bord se aflau aproximativ 100 de pasageri. Mai mulți pasageri au povestit ca aeronava s-a apropiat la aproximativ…

- Un avion a pierdut brusc din altitudine, in timp ce se indrepta catre Catania. Avionul decolase de la Bacau și se indrepta catre orașul Palermo. La bord se aflau aproximativ 100 de pasageri....

- Un avion Blue Air cu o suta de pasageri romani la bord a pierdut brusc in altitudine. Mai mult pasageri au afirmat ca avionul a ajuns la doar o suta de metri deasupra marii. Pilotul a redresat miraculos avionul.

- O aeronava Boeing 737 a Blue Air a aterizat de urgența, joi dimineața, pe aeropotul din Palermo, dupa ce a pierdut altitudine și a ajuns la 100 de metri deasupra apei. Avionul a decolat de la Bacau, cu destinația Catania.

- Aterizare de urgența la Palermo! Un avion Blue Air a pierdut brusc din altitudine, in timp ce se indrepta catre Catania. Avionul decolase de la Bacau și se indrepta catre orașul Palermo. La bord se aflau aproximativ 100 de pasageri. Mai mulți pasageri au povestit ca aeronava s-a apropiat la aproximativ…

- O aeronava BlueAir care a plecat dimineața din Bacau, cu destinația Catania, a aterizat de urgența la Palermo. Avionul era sa se prabușeasca in mare, spun pasagerii. Pilotul a reușit sa il redreseze și sa aterizeze de urgența. B...