- Aterizare de urgența, sâmbata, pe Aeroportul Henri Coanda, dupa o pasagera a facut infarct la bordul avionului, anunta Realitatea TV. Pilotii au decis sa aduca avionul în siguranta la sol.

- Accident GRAV pe traseul Ialoveni - Costești. Un microbuz de model Mercedes de pe ruta Chișinau-Molești s-a rasturnat pe traseul Ialoveni- Costești. La volanul acestuia se afla un barbat de 61 ani, acesta nu a adaptat viteza la conditiile meteo, astfel, a derapat de pe sosea si s-a inversat pe partea…

- Ieri, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” Vaslui a efectuat un exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace in teren, vizand “stingerea unui incendiu produs la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap”. Potrivit scenariului, pe 20 martie, ora 11.35, prin apelul…

- S-a sinucis aruncandu-se din avion. VEZI cine este femeia care i-a ingrozit pe pasageri FOTO Momente de groaza la bordul unei aeronave. O femeie care opera ca insoțitoare de zbor, originara din Bulgaria, s-a sinucis la bordul unui Boeing 777 care aparține companiei Emirates. Totul s-a petrecut pe…

- Clipe de groaza la bordul unei aeronave. O femeia care lucra ca insotitoare de bord si-a pus capat zilelor, chiar in fata pasagerilor. Aceasta era originara din Bulgaria si efectua curse la bordul unui Boeing 777, care apartine companiei Emirates! Ea a deschis iesirea de urgenta si s-a aruncat din avion,…

- In contextul avertizarilor hidrologice de Cod Galben si Portocaliu, pe principalele cursuri de rauri, precum si a avertizarii recente de nowcasting Cod Rosu pentru bazinele hidrografice Homorodul Mic si Homorodul Mare, din judetele Harghita si Brasov, valabila pana in aceasta seara la ora 24.00, Ministerul…

- Aproximativ 3.000 de pompieri au fost mobilizați și se afla in teren alaturi de 2.000 de mijloace tehnice necesare intervenției de urgența. Masura a fost luata in contextul avertizarii de cod roșu de inundații in bazinele hidrografice Homorodul Mare și Homorodul Mic, din județele Harghita și Brașov…

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, in schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de realitatea.net.

- Disperare intr-o familie din Timișoara. Un baiat de 10 ani care a plecat la școala luni dimineața nu a mai ajuns la destinație, dar nici acasa. Copilul avea de mers mai puțin de 20 de minute pe jos pana la școala aflata la cateva strazi distanța de casa lui. Parinții l-au dat imediat disparut. Parinții…

- Un avion care circula pe ruta Londra București a fost deturnat din cauza unei probleme medicale. O femeie in varsta s-a simțit rau, iar avionul a aterizat de urgența la Praga. Calatorii au intrat in panica, miercuri seara, iar unul din aceștia imortalizat intervenția medicilor de urgența. Calatorul…

- Aeronava de pe ruta Dubai - Amsterdam a trebuit sa faca o aterizare de urgența la Viena dupa ce a izbucnit o lupta la propriu pentru ca unul din pasageri nu se mai oprea din vanturi greu de suportat.

- Cateva sute de cartuse de calibrul 7,92 milimetri au fost descoperite de un cioban din judetul Neamt, care se afla pe camp, cu oile, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, munitia, care dateaza cel mai probabil din…

- Aeronava a plecat la ora 16,30 pentru acest zbor umanitar de urgenta pe ruta Otopeni - Satu Mare - Otopeni. Pacientul va fi asistat pe timpul zborului de o echipa SMURD si paramedici militari. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Misiunea…

- Panica la bordul unui avion care zbura spre Honolulu: Au inceput sa cada bucați din motor. Un avon al United Airles a avut parte de un incident șocant in timp ce zbura pe ruta San Francisco – Honolulu. Parți din motorul drept al aeronavei au inceput sa cada. Potrivit Daily Mail, zborul #UA1175, efectuat…

- O explozie s-a produs, luni dimineata, la o statie de alimentare cu carburanti din orasul Galati. Capacul unei pompe de benzina a fost proiectat in aer si a lovit un autoturism care alimenta, pagubele nefiind insa insemnate. Explozia s-a produs in jurul orei 11.00 si nu a fost urmata…

- Operațiunea de cautare și recuperare de la locul in care s-a prabușit, duminica, avionul An-148 a continuat peste noapte, cu sute de salvatori și personal de urgența, care au strabatut o zona destul de vasta pentru a gasi noi resturi ale aeronavei. Imagini aeriene lansate de Ministerul pentru Situații…

- Panica la METRO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma! Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in parcarea magazinului Metro din Baia…

- Avionul ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare, potrivit boardingpass.ro. La o inspecție rapida a aeronavei, se pare ca aceasta nu a suferit daune notabile. Potrivit purtatorului de cuvant al CNAB, Ana State, pista a fost verificata și nu ar exista urme care sa…

- Un avion Boeing 737-800 apartinand companiei low-cost Ryanair, care a decolat in aceasta seara de pe Otopeni, cu destinatia Dublin, a cerut sa revina pe aeroportul bucurestean, dupa ce in timpul procedurii de decolare a lovit pista cu coada, informeaza site-ul specializat Aeronews.

- Pistele aeroportului Otopeni pun in pericol traficul aerian si au nevoie urgenta de reparatii capitale! Avertismentul este dat de controlorii de trafic aerian, intr-un raport al Corpului de Control al Premierului.

- Scene greu de descris în cuvinte au fost vazute, în aceasta dupa amiaza, în centrul Capitalei. O mașina scapata de sub control a facut zob alte trei autoturisme. În loc sa fie atent la volan, șoferul își batea iubita și a intrat în plin în mașinile oprite…

- Incendiu intr-un mall din Ploiești in acest weekend. Focul a izbucnit intr-o cafenea, din cauza unor cabluri electrice. Oamenii au fost evacuați de urgența. Imediat s-a declanșat alarma, iar oamenii au ieșit de urgența din mall, potrivit Observator.tv. Potrivit martorilor, la un moment dat a inceput…

- Avionul este cel mai sigur mijloc de transport, dar chiar și așa exista și tragedii sau situații în care este nevoie de aterizare de urgența. Pasagerii unui zbor Malaysia Airlines au povestit clipele de coșmar prin care au trecut, dupa ce au auzit ca zborul MH122 de la Sydney la Kuala…

- Un avion cu 162 de pasageri la bord a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, asa cum relateaza mediafax.ro. Cauzele incidentului sunt necunoscute, dar autoritatile au deschis deja o ancheta. Guvernatorul provinciei Trabzon, Yucel Yavuz,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- Un barbat din comuna Bunesti-Averesti a anuntat, joi dimineata, la numarul de urgenta 112 ca, in timp ce sapa in gradina sa, a gasit un proiectil neexplodat, despre care se presupune ca ar data din Al Doilea Razboi Mondial, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. "Imediat…

- Soția fotbalistului Andrei Arșavin, fostul capitan al echipei naționale a Rusiei, a fost data jos pe aeroport dintr-un avion al companiei Aeroflot, pentru ca ar fi manifestat un "comportament obstructiv" și ar fi refuzat sa se conformeze solicitarilor echipajului, relateaza

- Un avion care tocmai aterizase pe aeroportul din Toronto a fost evacuat de urgența, dupa ce a fost lovit in plin de o alta aeronava care se afla pe pista. Compania aeriena WestJet a declarat ca un avion Boeing 737-800, care transporta 168 de pasageri și șase echipaje, aștepta la poarta, cand a fost…

- Un avion care era tractat a intrat in coliziune cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze, in urma ciocnirii izbucnind un incendiu care a fost stins rapid de pompieri, au anuntat autoritatile aeroportuare din Canada. In incident au fost implicate o aeronava de tip Boeing 737-800 a companiei…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, un avion al companiei Blue Air care a decolat, astazi, de la Bacau cu destinatia Catania, si care avea la bord 126 de pasageri, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul Palermo. Toti membrii echipajului au aterizat in siguranta. Aeronava…

- O aeronava Boeing 737 a Blue Air a aterizat de urgența, joi dimineața, pe aeropotul din Palermo, dupa ce a pierdut altitudine și a ajuns la 100 de metri deasupra apei. Avionul a decolat de la Bacau, cu destinația Catania.

- Potrivit unei romance care se afla la bordul avionului, aeronava ar fi pierdut altitudine lasandu-se pe partea dreapta, indreptandu-se brusc spre mare. Bagajele s-au rasturnat peste pasageri si panica s-a instalat imediat. Din fericire, nimeni nu a fost ranit.

- Scene de film indian veritabil la bordul unui avion care efectua cursa Londra - Mumbai. Copilotul aeronavei a luat-o la pumni in carlinga, pe iubita lui, pilot, chiar in timpul zborului. In momentul incidentului, aeronava, la bordul careia se aflau 324 de oameni era deasupra Pakistanului.

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…

- O șoferița din Suceava a murit in ultima zi din 2017. Alina Tarita, o șoferița in varsta de 28 de ani din comuna Malini, județul Suceava, a murit duminica, 31 decembrie, in urma unui accident rutier, in timp ce se intorcea de la cumparaturile pentru noaptea de la Revelion. Imediat dupa ce a ieșit din…

- Un avion de realimentare apartinând Fortelor Aeriene americane a efectuat miercuri o aterizare de urgenta în Marea Britanie. Avionul de tip Boeing KC-135, apartinând Fortelor Aeriene americane, a avut „probleme tehnice” în timp ce zbura deasupra Marii Britanii…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…