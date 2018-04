Stiri pe aceeasi tema

- Aterizare de urgența pe Aeroportul Otopeni, luni dupa-amiaza. Un avion Airbus A350 al Vietnam Airlines, care zbura pe ruta Frankfurt – Hanoi, a fost deviat la București, dupa ce unui pasager i s-a facut rau, transmite HotNews.ro . Și pe 24 martie, un avion Boeing 777 A6-LRE a aterizat de urgența, pe…

- Primele imagini cu avionul Blue Air care s-a intors din drum de urgenta la Cluj. Aeronava Blue Air 0B3101, aflata in perfecta stare de funcționare, a decolat, conform programului de zbor de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca duminica, 1 aprilie, la ora 21.41, cu destinația Aeroportul Henri Coanda.…

- Un barbat de 79 de ani, din Cluj-Napoca, este cercetat acum pentru tentativa de omor, dupa ce și-a lovit de mai multe ori soția cu un corp dur în zona capului. ”La data de 31 martie a.c., în jurul orei 07.54, Poliția județului Cluj a fost sesizata prin apelul unic…

- Profesorul de sport si prietenul sau au murit intoxicati intr-un garaj incalzit cu o instalatie improvizata. Elevii cadrului didactic au tinut astazi un moment de reculegere in memoria acestuia.

- O tanara de 20 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a lovit o masina care circula in fata autoturismului pe care il conducea, proiectand-o intr-un alt autovehicul.

- Aterizare de urgenta, sambata, dupa pranz, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o pasagera, care se afla pe cursa Dallas - Abu Dhabi, ar fi facut infarct, pilotul cerand ca aeronava sa poata ateriza la...

- Industria aeronautica trece la programul operațional de vara: noul sezon aduce un numar sporit de zboruri și lansari de curse noi.Pe 25 martie curent, industria aviatica va trece la orarul de vara, valabil pana in ultima duminica a lunii octombrie.

- Un numar de 30 de curse aeriene au intarzieri de peste 30 de minute la decolarea de pe Aeroportul International Henri Coanda, cea mai mare fiind de o ora si jumatate, a declarat, luni, pentru AGERPRES,...

- Zboruri intarziate pe Aeroportul Otopeni, luni dimineața, din cauza ploii inghețate. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda , insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore. Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti…

- Doua persoane au primit ingrijiri medicale in urma unor atacuri de panica, dupa ce locuința le-a fost cuprinsa de flacari. Potrivit informațiilor, o locuința din satul Cucuieți, comuna Vidra, a luat foc in aceasta seara (sambata), la fața locului intervenind autospeciale de pompieri,…

- Tratament mai eficient pentru micuții care ajung de urgența la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara. Asociația Școala Mamei Junior, un ONG din Timișoara, a donat, astazi, Unitații de Primiri Urgențe a spitalului mai multe echipamente medicale, in valoare de aproximativ 30.000 de lei. Este…

- In urma cu putin timp a avut loc un accident in Municipiul Buzau. Din primele date, un conducator auto in varsta de 81 de ani, din Buzau, care se deplasa cu un autoturism pe strada Obor, a patruns in intersectia cu Bulevardul Unirii fara a respecta semnificatia culorii rosii a semaforului, posibil pe…

- O alunecare de teren a avut loc in comuna Drajna, pe o lungime de 40 m si o latime de 7 m, cu o diferenta de nivel intre 0,5 si 1,5 m.Potrivit autoritatilor, alunecarea de teren a afectat un drum pietruit care face accesul la 24 gospodarii 18 adulti si 12 copii .In acest moment accesul se face doar…

- Judecator implicat intr-o bataie de strada, la Timisoara. 8 persoane au fost ranite, dupa ce doua grupuri de petrecareți s-au incaierat in fața unui bar. Toate persoanele au ajuns la spital, unde au avut nevoie de ingrijiri medicale. In urma altercației, mai multe persoane au fost ranite serios, iar…

- In Monitorul oficial de joi 01 Martie 2018 a fost publicat OUG nr. 8 din 22 februarie 2018 - Ordonanța de urgența privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatați. Se remarca o corectie adusa calculului de concedii medicale - art. IV din Ordonanta!Actul normativ analizat astazi aduce mai multe…

- Serviciile de ingrijiri medicale la domiciliu se acorda de catre furnizorii de ingrijiri medicale la domiciliu, persoane fizice sau juridice autorizate și evaluate in conditiile legii pentru acordarea acestor tipuri de servicii, alții decat medicii de familie, furnizori care incheie contracte cu casele…

- Mai multe cabinete care functioneaza in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare au avut parte de o vizita surpriza. “Martisorul” a venit din partea reprezentantilor Parchetului si Politiei, care verifica modul de intocmire a anumitor acte medicale. Cei mai nemultumiti sunt pacientii, care…

- Afecțiunile respiratorii fac ravagii nu doar in randul populației ci și in cel al cadrelor medicale. Astfel, la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Satu Mare, aproximativ 15-20 de medici și asistente sufera de vreo forma de afecțiuni ale cailor respiratorii. Afirmația a fost facuta chiar de catre managerul…

- Condițiile meteo nefavorabile din țara și strainatate au afectat la Timisoara mai multe curse aeriene in cursul serii zilei de luni, 26 februarie. Doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de la destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind prelungita…

- Guvernul ar urma sa adopte, in sedinta de joi, o noua Ordonanta de Urgenta, de aceasta data pentru a rezolva problemele din Legea salarizarii legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale, in conditiile in care persoanele aflate in concediu maternal ar putea sa plateasca in prezent contributii…

- Aeronava de pe ruta Dubai - Amsterdam a trebuit sa faca o aterizare de urgența la Viena dupa ce a izbucnit o lupta la propriu pentru ca unul din pasageri nu se mai oprea din vanturi greu de suportat.

- Un microbuz cu 12 persoane, cetateni din Republica Moldova, s-a rasturnat aseara, in jurul orei 22:00, pe DE 581, pe raza localitatii Cretesti, Romania. Microbuzul venea dinspre Crasna si se indrepta spre Vama Albita, transmite tvrmoldova.md

- Fundația Corporativa Michelin, parte a Grupului Michelin, sprijina comunitatea locala prin imbunatațirea serviciilor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Ploiești, investind in dotarea cu echipamente medicale. Acest proiect vizeaza echiparea sectiei Neurochirurgie a Spitalului Judetean…

- Cinci curse, patru Tarom si una Wizz Air, au fost redirectionate pe alte aeroporturi din cauza cetii, au transmis marti reprezentanti ai Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), la solicitarea News.ro.

- Politistii de frontiera au depistat in Timișoara, 15 cetațeni straini, o femeie si 14 barbați, care nu iși justificau prezența in zona. Avand in vedere ca femeia a declarat ca este insarcinata si se simțea rau, polițiștii de frontiera au solicitat ajutor medical de specialitate, fiind transportata la…

- CNAS a anuntat, marti, ca varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru ce va reglementa conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018, ca urmare a negocierilor si consultarilor…

- Incident grav la finalul meciului HCM Ramnicu Valcea – Rapid, de la Sala Sporturilor Traian din municipiu. Dupa meci, cativa suporteri s-au luat la harta in afara salii, iar jandarmii au intervenit in forta pentru a aplana conflictul. Unul dintre suporteri a fost pus la pamant si incatusat, iar altul…

- In dimineata de joi, 18 ianuarie, in jurul orei 8:40, soferul unui microbuz de pe ruta Chisinau - Izbiste nu a tinut cont de situatia climaterica si a derapat de pe traseu, apoi vehiculul s-a rasturnat. In consecinta, patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Prima zapada din acest an a adus creșterea numarului de pacienți ai medicilor ortopezi, din cauza caderilor accidentale pe gheața. In zilele de 14 și 15 ianuarie a.c., la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava s-au prezentat cate 14 ...

- Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce microbuzul de pe ruta Chișinau-Izbiște a derapat de pe traseu și s-a rasturnat intr-un șanț. Accidentul a avut loc azi dimineața in jurul orei 8:40.

- Pe Aeroportul International Chisinau, din cauza ninsorilor, sase curse aeriene au inregistrat intarzieri la aterizare, iar doua la decolare. PUBLIKA.MD aminteste ca Moldova se afla sub Cod Portocaliu de precipitatii puternice, sub forma de lapovița și ninsoare.

- Patru autoutilitare au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dimineata pe pasarela de la Beclean. O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ramas blocata intr-unul dintre autovehicule. Un tanar de 23 de ani, soferul unuia dintre microbuze, din Sieu Sfantu, a pierdut…

- Claudia Pavel a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a umplut de bașici la Exatlon. Din pacate, mușcaturile de țanțar s-au infectat, astfel ca artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Din pacate, luni seara, echipa „Faimoșii” au fost nevoiți sa lupte impotriva „Razboinicilor” , fara Claudia Pavel…

- ISU Sibiu a anunțat, potrivit Agerpres, ca microbuzul a cazut intr-o rapa ce cinci metri. Din cele patru persoane, trei vor fi duse la spitalul din Sibiu. Accidentul s-a produs pe drumul spre stațiunea Paltiniș. ”Sunt trei persoane ranite. Doua dintre ele se afla in ambulanta SMURD pentru…

- Unitatea de Primiri Urgente este sufocata de pacientii ale caror afectiuni sunt de competenta medicului de familie si care aleg aceasta varianta pentru a beneficia de investigatii de specialitate rapid si gratuit.

- Opt persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce bateria unui telefon iPhone s-a supraincalzit și a luat foc. Incidentul a avut intr-un magazin din orașul elvețian Zurich, care a fost evacuat din cauza fumului, relateaza CNN. Un client a intrat in graba in magazinul Apple, situat pe principala…

- Un avion Blue Air cu o suta de pasageri romani la bord a pierdut brusc in altitudine. Mai mult pasageri au afirmat ca avionul a ajuns la doar o suta de metri deasupra marii. Pilotul a redresat miraculos avionul.

- Spitalul Judetean de Urgenta « Sf.Ioan cel Nou » de la Suceava, unitate care se afla in subordinea Consiliului Judetean, isi extinde in acest an paleta de servicii medicale. De la 1 ianuarie 2018 cea mai mare unitate spitaliceasca din judet ofera 209 servicii medicale cu 28 mai multe fata de anul trecut.…

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a fost arestat dupa ce a decis sa foloseasca iesirea de urgenta din avion, in semn de protest fata de intarzierea cu o ora a imbarcarii si cu o jumatate de ora in cazul debarcarii, informeaza Reuters.

