Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri, in care se aflau doar membrii echipajului, a aterizat de urgența, vineri noaptea, pe Aeroportul Internațional Timișoara, dupa ce un motor n-a mai funcționat, scrie Mediafax. Membrii echipajului au solicitat aterizarea de urgența pe Aeroportul Internațional “TraianVuia”…

- Un avion de pasageri, in care se aflau doar membrii echipajului, a aterizat de urgenta, vineri noaptea, pe Aeroportul International Timisoara, dupa ce un motor n-a mai functionat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara a fost inchis temporar, sambata dimineata, din cauza caderilor abundente de zapada, pentru a fi curatata pista. Mai multe zboruri au fost anulate in cursul noptii de vineri spre sambata.Potrivit reprezentantilor Aeroportului International…

- Un avion cu 165 de de pasageri la bord a lovit pista cu coada la decolare de pe aeroportul Ufa din Rusia, insa pilotii au decis sa continue zborul, dar in cele din urma au efectuat o aterizare neprogramata la Ekaterinburg, informeaza agentia de stiri Tass.

- Un avion de pasageri al companiei NordStar, cu 192 de persoane la bord, care zbura de la Moscova la Norilsk, a trebuit sa aterizeze de urgenta dupa activarea unui senzor ce indica extensia flapsurilor, a declarat luni o reprezentata a autoritatilor ruse, informeaza agentia de stiri Tass.

- Un avion Boeing 777 al companiei Air France, care zbura de la Paris la Shanghai, avand peste 280 de persoane la bord, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta la aeroportul Irkutsk din Siberia, dupa ce la bordul aeronavei a fost detectat fum, informeaza presa rusa.

- Micuții care vin pe lume la Timișoara (maternitațile ”Odobescu” și ”Bega”), Reșița (Spitalul Județean) și Petroșani (Spitalul de Urgența) vor primi toate ... The post Ajutor pentru viitoarele mamici din partea de vest a țarii appeared first on Renasterea banateana .

- Un avion al companiei Blue Air care a decolat in aceasta dimineața din Cluj Napoca (ora 10:10) și care trebuia sa ajunga la Dublin, a aterizat de urgența la Bratislava. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!