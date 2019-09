Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celorlalti calatori, citati de Digi24, cei doi ar fi fost sub influenta substantelor interzise, unul dintre ei fiind chiar recalcitrant. Avionul ar fi trebuit sa ajunga in tara la ora patru dimineata, insa a aterizat in Frankfurt, unde oamenii au primit cazare. Acestora li s-a pus…

- Zborul Wizz Air de la Londra la Bucuresti a aterizat de urgenta la Frankfurt joi noaptea in jurul orei 1:40 , dupa ce s-a anuntat ca unei persoane de la bord i s-a facut rau. De fapt se pare ca aterizarea ar fi avut loc din cauza a doi pasageri care ar fi facut scandal si chiar ar fi amenintat echipajul.…

- Incident intr-un avion care zbura de la Londra la Bucuresti, Zborul unei companii low-cost de la Londra la Bucuresti a aterizat de urgenta la Frankfurt in jurul orei 1:40 noaptea, dupa ce s-a anuntat ca unei persoane de la bord i s-a facut rau. Aterizarea ar fi avut loc insa din cauza a doi pasageri…

- Avionul TAROM care a aterizat la Frankfurt va pleca spe Bucuresti dupa realimentare. Urgenta raportata de piloti a fost una medicala. O pasagera a acuzat o problema medicala si ea a fost preluata de pe pista de o ambulanta. Alaturi de ea a coborat si sora ei, sustin sursele Observator, alaturi de…

- Un avion de pasageri al companiei Ural Airlines a efectuat vineri o aterizare de urgenta in Rusia, din cauza unei defectiuni la trenul de aterizare, afirma surse citate de MEDIAFAX.Citește și: Mircea Badea explodeaza din nou! Daca-ți permiți sa pui intrebari, ești cu rușii, ești cu corupții…

- O aeronava de pasageri de tip Suhoi Superjet 100 a trebuit sa efectueze o aterizare de urgența, miercuri dimineața, la Samara, din cauza unei defecțiuni la un motor, au anunțat autoritațile ruse, potrivit MEDIAFAX.La bordul aeronavei, care zbura de la Krasnodar la Tyumen, se aflau 97 de persoane.…

- Un avion Pegasus Airlines a efectuat o aterizare de urgenta pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o persoana a decedat la bord. Aeronava efectua o cursa pe ruta Viena - Ankara, anunța observator.tv.Evenimentul a avut loc in cursul serii de 11 iulie, insa informatia a devenit publica abia acum. Nu…

- Aterizare de urgența in India! Un scandal uriaș a erupt la bordul unui avion ce se indrepta spre Bali. Dupa ce a aflat ca soțul ei avea o aventura, o pasagera a dezlanțuit iadul la bordul aeronavei.