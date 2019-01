Stiri pe aceeasi tema

- Treizeci si opt de persoane au fost ranite, dintre care opt grav, dupa ce un aparat Antonov la bordul caruia se aflau militari congolezi a ratat aterizarea pe aeroportul din Beni, in estul Republicii Democrate Congo (RDC), au anuntat surse militare, informeaza marti AFP preluata de Agerpres. …

- Un avion de pasageri, in care se aflau doar membrii echipajului, a aterizat de urgenta, vineri noaptea, pe Aeroportul International Timisoara, dupa ce un motor n-a mai functionat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un avion cu 165 de de pasageri la bord a lovit pista cu coada la decolare de pe aeroportul Ufa din Rusia, insa pilotii au decis sa continue zborul, dar in cele din urma au efectuat o aterizare neprogramata la Ekaterinburg, informeaza agentia de stiri Tass.

- Numarul curselor aeriene creste puternic in fiecare an, odata cu sosirea Sarbatorilor de iarna, existand cazuri in care companiile aeriene emit mai multe bilete decat locurile disponibile in aeronava (practica denumita overbooking - suprarezervare), in speranta ca nu toti pasagerii se vor prezenta la…

- Un avion de pasageri al companiei NordStar, cu 192 de persoane la bord, care zbura de la Moscova la Norilsk, a trebuit sa aterizeze de urgența dupa activarea unui senzor ce indica extensia flapsurilor, a declarat luni o reprezentata a autoritaților ruse, informeaza agenția de știri Tass, conform…

- Avionul avea 282 de persoane la bord. Aparatul de zbor a aterizat in siguranta. Nicio persoana nu a fost ranita, iar pasagerii au fost cazati in hoteluri din zona. Air France a anuntat ca avionul va putea pleca spre Shanghai luni, dupa ce tehnicienii vor face toate controalele necesare. Autoritatile…

- Un avion de pasageri s-a prabusit in mare, in mare, in Indonezia la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul din Jakarta. 189 de pasageri si membri ai echipajului erau la bord. Din nefercire toti cei aflati la bord si-au pierdut viata. Aparatul de zbor apartine companiei low cost indoneziene Lion…

- Ministerul Apararii Nationale participa, alaturi de structurile cu responsabilitati in domeniul managementului situatiilor de urgenta, la exercitiul national SEISM 2018, planificat de Ministerul Afacerilor Interne, arata un comunicat al MApN, potrivit Agerpres. In cadrul exercitiului, conform…