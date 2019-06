Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, reprezentanții ISU Alba impreuna cu reprezentanții Apa CTTA, directorul filialei Sebeș, Radu Serbanescu și Ioan Dreghiciu, director general adjunct de la APA CTTA au imparțit bidoane cu apa și lapte pentru copiii din zona. Populație este avertizata sa nu consume apa din fantani…

- La inceputul lunii iunie, mai exact pe 3 iunie, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea va incepe supravegherea impotriva raspandirii virusului West Nile. Anul trecut, in randul populației din județul Vrancea a fost inregistrat un caz de infecție cu virusul West Nile și o suspiciune, care nu s-a…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Suceava, in colaborare cu furnizorii de servicii medicale, a inceput, in data de 5 mai a.c., campania „Salveaza vieti: Igiena mainilor". Directorul executiv al DSP Suceava, dr. Liliana Gradinaru, a informat, printr-un comunicat de presa, ca initiativa ...

- Directia de Sanatate Publica a Judetului Suceava in colaborare cu furnizorii de servicii medicale, celebreaza in data de 5 mai 2019, campania "SALVEAZA VIETI: Igiena Mainilor". Initiativa anuala "SALVEAZA VIETI: Igiena Mainilor" este parte a efortului major global coordonat de Organizatia Mondiala a…

- Un numar de 17 cazuri de hepatita virala de tip A au aparut in municipiul Blaj, din județul Alba, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba anunțand, miercuri, ca e vorba de un focar la copii cu varste intre 3 și 15, transmite corespondentul MEDIAFAX. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba…

- Un focar de hepatita virala a aparut la copiii din Blaj, județul Alba, iar Direcția de Sanatate Publica a trimis o echipa de specialiști pentru limitarea imbolnavirilor. 17 copii cu varste intre 3 si 15 ani sunt afectați de focarul de hepatita virala de tip A in oraș. Din cele 17 cazuri, șase au fost…

- Municipiul Blaj se confrunta cu un focar de hepatita acuta virala de tip A. De la inceputul anului și pana in prezent, au fost inregistrate 17 cazuri (6 in luna ianuarie, 5 in luna februarie, 6 in luna martie), la copii cu varste cuprinse intre 3 și 15 ani. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba […]…

- Directia de Sanatate Publica a declarat focar de scarlatina la o gradinita, dupa confirmarea bolii la trei prescolari, carora li se adauga alte doua cazuri care urmeaza a fi confirmate. Unitatea de invațamant se afla in Alba...